



В Волгограде на ближайшие две недели запланировано сразу несколько концертов популярных артистов. Однако, судя по онлайн-афишам, раскупать билеты на выступления горожане пока не спешат.

В следующий понедельник, 20 апреля, в Волгоград приедет Денис Майданов. Автор хитов «Вечная любовь» и «Пролетая над нами» планирует встречу со зрителями в Волгоградском ЦКЗ. Но меньше чем за неделю до назначенного выхода на сцену свободных мест в зале пока еще достаточно. Раскупив билеты в центре зала, волгоградцы оставляют вакантными «талоны» стоимостью от 2700 до 4500 тысяч рублей. Тем не менее, практически все самые дорогие билеты за 5 тысяч рублей уже нашли своих обладателей.





Певица Мари Краймбрери уже сейчас может рассчитывать на аншлаг в городе на Волге. До ее концерта в «ВолгоградЭкспо» остается больше недели, а свободных мест в зале практически не осталось. И это при том, что ценник на выступление артистки значительно выше, чем у ее многих «коллег по цеху». За встречу с исполнительницей просят от 4 до 9 тысяч рублей.





А вот Олег Газманов, гастролирующий с программой «Я по жизни загулял», все еще ждет своих зрителей. За 12 дней до запланированного в «Экспоцентре» концерта народного артиста России большая часть билетов остается вакантной. Судя по онлайн-кассам, активнее всего сегодня расходятся места по самым демократичным ценам. Волгоградцы, желающие увидеть любимого артиста с первых рядов, пока еще медлят с выбором.





Напомним, что недавно в Волгограде отменили концерт Shaman. Организаторы заявили, что его визит в город сорвался из-за технических причин, а не из-за плохих продаж.

