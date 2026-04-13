В Волгограде выясняют личность погибшей при пожаре женщины





В Красноармейском районе Волгограда вечером 13 апреля произошел пожар на ул. Нижнедонской, в результате которого погибла женщина

По информации волгоградцев, пламя вспыхнуло в одном из частных домов. Информацию об этом подтвердили в ГУ МЧС России по Волгоградской области.





Как сообщили ИА «Высота 102» в пресс-службе ведомства, сообщение о пожаре поступило на пульт диспетчера пожарно-спасательной службы в 17:52.

– В Красноармейском районе Волгограда горел частный дом. Подразделения 7-ПСЧ ликвидировали горение в 19:32. К сожалению, погибла женщина. Причина пожара устанавливается, – прокомментировали в ГУ МЧС России по региону.

Личность погибшей устанавливается. Предположительно, это хозяйка выгоревшего частного дома.

Фото, видео: Волгоград Красноармейский / t.me