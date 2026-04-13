В Волгограде спроектируют круговое трамвайное движение у ТРЦ «Акварель» Повреждённые дома и объекты ТЭК: что известно о смертельном ударе ВСУ по Волгоградской области В Волгоградской области запретили вылов рыбца и судака: все виды ограничений для рыбаков С главной площади Волгограда уберут памятник Невскому и уложат на ней газон С салютом и большими экранами: парад Победы-2026 в Волгограде перенесут на новое место

«Ротор» – «Сокол»: победа на классе – 1:0

«Закрываемся навсегда!»: в Волгограде на пр. Металлургов начался массовый снос торговых павильонов

Главный тренер «Ротора» Дмитрий Парфёнов рассказал о прогрессе коллектива после рестарта сезона

 Саратов отказался от парада и салюта 9 Мая
Губернатор Саратовской области Роман Бусаргин сообщил  13 апреля о своем решении отказаться от проведения парада Победы 9 Мая в этом году. Как сообщает со ссылкой на главу региона ИА...
 Регионы России объявляют нерабочим днем 21 апреля
В России руководители нескольких регионов ввели дополнительный выходной день в связи с предстоящим Днем поминовения усопших (Радоницей). Как сообщает ИА «Высота 102», отдохнуть 21 апреля смогут жители Краснодарского и...
Грызуны и полчища муравьев начали захватывать дома волгоградцев

Весной все больше волгоградцев замечают в своих домах лишних, «неподотчетных», жильцов. По словам дезинсекторов, с приходом тепла дорожку к людям прокладывают как более безобидные муравьи, так и проголодавшиеся грызуны. 

Уже неделю волгоградским дезинсекторам звонят не с просьбой - практически с мольбой - избавить дом от полчищ муравьев. Заявки на обработку поступают как от жильцов частных домов, так и от хозяев квартир на первых этажах.

- Из года в год проблема с нашествием муравьев обостряется именно после потепления, - рассказывает волгоградский дезинсектор Роман Хасполадов. – Насекомые выползают из муравейников, которые часто находятся в местах примыкания стены и отмостки. Идеальным укрытием для них становятся также утеплитель фасада или фундамента. Конечно, жители частных домов сталкиваются с этой проблемой намного чаще. Но ведь и многоквартирные дома бывают разными – где-то существует подпол, подвал или приямок, у кого-то вовсе нет фундамента, что, конечно, увеличивает риск встречи с незваными гостями.

Покой волгоградцев в весенние дни могут нарушить и изрядно проголодавшиеся грызуны. Причем, на остатки еды во многих квартирах покушаются не только мыши, быстро пропадающие из виды после встречи со специалистами, но и куда более хитрые и избирательные крысы.

- Пик активности грызунов традиционно приходится на весну и осень. Чаще всего они начинают «суетиться» после дождей, - отмечает специалист. – Заселяясь в подвалах и мусорокамерах, мыши и крысы могут добраться вплоть до 9 этажа. Пищей для них становится также корм, которым волгоградцы кормят голубей, собак и кошек.

Об активности крыс, заполонивших не только мусорки, но и подвалы жилых домов, корреспонденты ИА «Высота 102» писали уже не раз. По словам специалистов, крайне неприхотливые в выборе условий для жизни, хвостатые способны освоиться даже на полярных станциях – что уж говорить про квартиры, в которых для их комфорта созданы лучшие условия.

- Безусловно, соседство с дикой, не ручной крысой создает много проблем. Эти животные способны поедать и портить пищу, причём они могут даже вскрывать консервы. Постоянное стремление стачивать резцы, а также организация жизненного пространства, при которой крысы активно грызут любые предметы и препятствия, приводят к порче одежды, повреждению линий связи и электросистем, - рассказывал корреспондентам ИА «Высота 102» Николай Онистратенко. - Страдает транспорт - известны случаи затопления судов, авиакатастроф и отказа автотранспорта, вызванные «работой» грызунов. Продукты их жизнедеятельности, шерсть попадают в жизненное пространство человека, портят продукты и вещи, вызывают аллергию и становятся питательной средой для инфекций. Крысы могут проявлять агрессию к человеку и домашним животным. Известны случаи, когда от соседства с ними страдали не только домашний скот и домашняя птица, но также маленькие дети и малоподвижные больные. Ну, и, конечно, при проявлении грызунов велика опасность переноса серьёзных и даже смертельно опасных заболеваний - бешенства, чумы, туляремии, тифа.

Подробнее о проблеме рассказали в отдельном материале.

Фото сгенерировано ИИ 

