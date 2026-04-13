



К Пасхе многие из нас готовятся со всей основательностью – если пекут куличи, так впрок, если красят яйца – так с запасом на ближайшую неделю. Но уже после праздника желания доедать продукты, стремительно теряющие свою привлекательность и свежесть, становится все меньше. Тем временем, уже готовые яйца могут стать основой для многих сытных закусок. Шесть самых простых, но при этом вкусных и «безотказных» рецептов собрали в материале ИА «Высота 102».

Для справки. После пасхальных застолий многие волгоградцы опасаются не просто использовать освященные яйца в других блюдах, но даже выбрасывать от них шелуху. Однако подобные правила волгоградские священники склонны называть предрассудками.

– Иногда мне в храм приносят скорлупу от яиц и в ответ на мое удивление говорят: «Ведь яйца были освященными!» - говорит настоятель храма Святых Новомучеников иерей Иоанн Стукалин. – Конечно, в этом вопросе, как и во всех других, не нужно впадать в крайности и беречь мусор, хранить пропадающие яйца только потому, что их освятили в церкви. Если они уже действительно могут угрожать вашему здоровью, то лучше их просто выбросить.

Но пока с любовью приготовленный продукт еще не приобрел «второй свежести», предлагаем вам несколько вариантов его переработки.





Яйца, фаршированные тунцом

Первый и, пожалуй, самый беспроигрышный рецепт – фаршированные яйца. Начинок для этой быстрой закуски существует немало. Мы предложим лишь один - проверенный временем.

5 яиц;

половина банки консервированного тунца;

зелень;

йогурт или майонез.

Для того, чтобы побаловать себя и своих близких яйцами, фаршированными тунцом, почистите «основу» блюда и аккуратно отделите белки от желтков. Подавите консервированную рыбу вилкой, добавьте мелко нарезанную зелень, а также соль и перец по вкусу. Следом порубите оставшиеся желтки, смешайте их с тунцом и заправьте получившуюся смесь парой ложек йогурта ( тем, кто не боится лишних калорий, для заправки можно использовать майонез). Готовую начинку разложите в белки и украсьте получившееся блюдо луковыми «перьями» или оставшейся зеленью.

Окрошка

Квас

2-3 вареных картофелины;

мясо или колбаса (по желанию и по вкусу);

три вареных яйца;

два свежих огурца;

три редиски;

зелень;

майонез или сметана для заправки.





Несмотря на то, что многие волгоградцы с окрошкой на столе встречают Первомай, приготовить ее можно уже сейчас. С выбором заливки каждый волен определиться сам, ведь споры о том – квас, кефир или минералка уже вошли в разряд риторических. А вот для основы блюда нарежьте вареный картофель, яйца, свежие огурцы, редиску и зелень. Добавьте ложку майонеза или сметаны. Ваш обед или ужин с летним акцентом готов!

Мясной рулет, фаршированный яйцами

400 граммов фарша (по вашему вкусу);

одно сырое яйцо;

четыре вареных яйца;

1 луковица;

120 граммов белого хлеба;

стакан молока;

2 столовые ложки панировочных сухарей;

соль и перец по вкусу.

Срежьте корочку батона, положите мякиш в миску и залейте молоком. В отдельную чашку выложите фарш и нарезанный рук. Смешайте с размякшим хлебом, разбейте в смесь одно сырое яйцо, добавьте соли и перца и тщательно все перемешайте.

На противень, застеленный пергаментной бумагой, разложите фарш, тщательно его разровняв по поверхности. В середине мясного «листа» выложите в ряд вареные яйца. С помощью бумаги скрутите рулет, чтобы яйца оказались в его центре. Скрепите края получившейся «колбаски» и отправьте ее в разогретую духовку на 40 минут. Готовность блюда можно проверить зубочисткой – при нажатии из мяса должен вытекать светлый сок.

Салат крабовый

200 граммов риса;

четыре вареных яйца;

банка консервированной кукурузы;

пачка крабовых палочек или крабового мяса;

один свежий огурец;

сметана, йогурт или майонез для заправки.

Салат, знакомый каждому буквально с детства, готовится максимум за полчаса – и то с учетом времени, закладываемого на варку риса и яиц. Рецепт приготовления прост, как «дважды два» - нарезанные крабовые палочки и яйца следует «подружить» в одной чашке с консервированной кукурузой, измельченным огурцом и рисом. Некоторые хозяйки добавляют салату сочности мелко наструганной капустой или репчатый лук.

Рулет из лаваша с яйцом и сыром

один лист тонкого лаваша;

3 вареных яйца;

100 граммов твердого сыра;

1 зубчик чеснока;

2 столовые ложки майонеза или сметаны;

зелень.

Нарезанные мелко яйца смешайте с натертым сыром, чесноком и зеленью. Добавьте сметану или майонез, тщательно перемешайте и нанесите ровным слоем на развернутый лист лаваша. Скрутите в трубочку, дайте напитаться лавашу (2-3 часа) и порежьте на кусочки.

Салат «Пасхальное яйцо»

400 граммов куриного филе;

140 граммов твердого сыра;

7 вареных яиц;

30 граммов грецкого ореха;

1 гранат;

соль и перец по вкусу.

Кулинар Ирина Новик советует волгоградцам сделать праздничный салат, выложив основу в форме овального яйца и сложив слои друг на друга, промазывая майонезом. Сверху украсить блюдо гранатовыми зернышками.