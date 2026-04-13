В Волгограде спроектируют круговое трамвайное движение у ТРЦ «Акварель» Повреждённые дома и объекты ТЭК: что известно о смертельном ударе ВСУ по Волгоградской области В Волгоградской области запретили вылов рыбца и судака: все виды ограничений для рыбаков С главной площади Волгограда уберут памятник Невскому и уложат на ней газон С салютом и большими экранами: парад Победы-2026 в Волгограде перенесут на новое место

«Ротор» – «Сокол»: победа на классе – 1:0

«Закрываемся навсегда!»: в Волгограде на пр. Металлургов начался массовый снос торговых павильонов

Главный тренер «Ротора» Дмитрий Парфёнов рассказал о прогрессе коллектива после рестарта сезона

 Саратов отказался от парада и салюта 9 Мая
Губернатор Саратовской области Роман Бусаргин сообщил  13 апреля о своем решении отказаться от проведения парада Победы 9 Мая в этом году. Как сообщает со ссылкой на главу региона ИА...
 Регионы России объявляют нерабочим днем 21 апреля
В России руководители нескольких регионов ввели дополнительный выходной день в связи с предстоящим Днем поминовения усопших (Радоницей). Как сообщает ИА «Высота 102», отдохнуть 21 апреля смогут жители Краснодарского и...
Что приготовить из сваренных на Пасху яиц: шесть верных рецептов для каждого

Общество 13.04.2026 21:12
0
13.04.2026 21:12


К Пасхе многие из нас готовятся со всей основательностью – если пекут куличи, так впрок, если красят яйца – так с запасом на ближайшую неделю. Но уже после праздника желания доедать продукты, стремительно теряющие свою привлекательность и свежесть, становится все меньше. Тем временем, уже готовые яйца могут стать основой для многих сытных закусок. Шесть самых простых, но при этом вкусных и «безотказных» рецептов собрали в материале ИА «Высота 102».

Для справки. После пасхальных застолий многие волгоградцы опасаются не просто использовать освященные яйца в других блюдах, но даже выбрасывать от них шелуху. Однако подобные правила волгоградские священники склонны называть предрассудками.

Иногда мне в храм приносят скорлупу от яиц и в ответ на мое удивление говорят: «Ведь яйца были освященными!» - говорит настоятель храма Святых Новомучеников иерей Иоанн Стукалин. – Конечно, в этом вопросе, как и во всех других, не нужно впадать в крайности и беречь мусор, хранить пропадающие яйца только потому, что их освятили в церкви. Если они уже действительно могут угрожать вашему здоровью, то лучше их просто выбросить.

Но пока с любовью приготовленный продукт еще не приобрел «второй свежести», предлагаем вам несколько вариантов его переработки.


Яйца, фаршированные тунцом

Первый и, пожалуй, самый беспроигрышный рецепт – фаршированные яйца. Начинок для этой быстрой закуски существует немало. Мы предложим лишь один - проверенный временем.

  • 5 яиц;
  • половина банки консервированного тунца;
  • зелень;
  • йогурт или майонез.

Для того, чтобы побаловать себя и своих близких яйцами, фаршированными тунцом, почистите «основу» блюда и аккуратно отделите белки от желтков. Подавите консервированную рыбу вилкой, добавьте мелко нарезанную зелень, а также соль и перец по вкусу. Следом порубите оставшиеся желтки, смешайте их с тунцом и заправьте получившуюся смесь парой ложек йогурта ( тем, кто не боится лишних калорий, для заправки можно использовать майонез). Готовую начинку разложите в белки и украсьте получившееся блюдо луковыми «перьями» или оставшейся зеленью.

Окрошка

  • Квас
  • 2-3 вареных картофелины;
  • мясо или колбаса (по желанию и по вкусу);
  • три вареных яйца;
  • два свежих огурца;
  • три редиски;
  • зелень;
  • майонез или сметана для заправки.

Несмотря на то, что многие волгоградцы с окрошкой на столе встречают Первомай, приготовить ее можно уже сейчас. С выбором заливки каждый волен определиться сам, ведь споры о том – квас, кефир или минералка уже вошли в разряд риторических. А вот для основы блюда нарежьте вареный картофель, яйца, свежие огурцы, редиску и зелень. Добавьте ложку майонеза или сметаны. Ваш обед или ужин с летним акцентом готов!

Мясной рулет, фаршированный яйцами

  • 400 граммов фарша (по вашему вкусу);
  • одно сырое яйцо;
  • четыре вареных яйца;
  • 1 луковица;
  • 120 граммов белого хлеба;
  • стакан молока;
  • 2 столовые ложки панировочных сухарей;
  • соль и перец по вкусу.

Срежьте корочку батона, положите мякиш в миску и залейте молоком. В отдельную чашку выложите фарш и нарезанный рук. Смешайте с размякшим хлебом, разбейте в смесь одно сырое яйцо, добавьте соли и перца и тщательно все перемешайте.

На противень, застеленный пергаментной бумагой, разложите фарш, тщательно его разровняв по поверхности. В середине мясного «листа» выложите в ряд вареные яйца. С помощью бумаги скрутите рулет, чтобы яйца оказались в его центре. Скрепите края получившейся «колбаски» и отправьте ее в разогретую духовку на 40 минут. Готовность блюда можно проверить зубочисткой – при нажатии из мяса должен вытекать светлый сок.

Салат крабовый

  • 200 граммов риса;
  • четыре вареных яйца;
  • банка консервированной кукурузы;
  • пачка крабовых палочек или крабового мяса;
  • один свежий огурец;
  • сметана, йогурт или майонез для заправки.

Салат, знакомый каждому буквально с детства, готовится максимум за полчаса – и то с учетом времени, закладываемого на варку риса и яиц. Рецепт приготовления прост, как «дважды два» - нарезанные крабовые палочки и яйца следует «подружить» в одной чашке с консервированной кукурузой, измельченным огурцом и рисом. Некоторые хозяйки добавляют салату сочности мелко наструганной капустой или репчатый лук. 

Рулет из лаваша с яйцом и сыром

  • один лист тонкого лаваша;
  • 3 вареных яйца;
  • 100 граммов твердого сыра;
  • 1 зубчик чеснока;
  • 2 столовые ложки майонеза или сметаны;
  • зелень.

Нарезанные мелко яйца смешайте с натертым сыром, чесноком и зеленью. Добавьте сметану или майонез, тщательно перемешайте и нанесите ровным слоем на развернутый лист лаваша. Скрутите в трубочку, дайте напитаться лавашу (2-3 часа) и порежьте на кусочки.

Салат «Пасхальное яйцо»

  • 400 граммов куриного филе;
  • 140 граммов твердого сыра;
  • 7 вареных яиц;
  • 30 граммов грецкого ореха;
  • 1 гранат;
  • соль и перец по вкусу.

Кулинар Ирина Новик советует волгоградцам сделать праздничный салат, выложив основу в форме овального яйца и сложив слои друг на друга, промазывая майонезом. Сверху украсить блюдо гранатовыми зернышками.

