Мобильные офисы ФНС примут жителей Октябрьского и Котельниково





В Волгоградской области в рамках декларационной кампании 2026 года сотрудники налоговых органов осуществляют прием жителей региона в мобильных офисах. Как сообщает ИА «Высота 102» со ссылкой на волгоградское Управление ФНС России, в конце апреля со своими вопросами к специалистам смогут обратиться жители Октябрьского и Котельниковского районов – в райцентрах мобильные офисы будут работать 28 апреля на базе МФЦ.

График работы мобильных офисов:

28 апреля с 10-00 до 12-00 – МФЦ Октябрьского района – р.п. Октябрьский, ул. Дзержинского, 42,





28 апреля с 12-30 до 14-30 – МФЦ Котельниковского района – г. Котельниково, ул. Ленина, 31.

Посети мобильные офисы жители Волгоградской области смогут получить ответы на вопросы по налогообложению, в том числе по декларированию доходов, полученных в 2025 году, об уплате имущественных налогов физических лиц и НДФЛ, о порядке получения налоговых льгот и вычетов, о налоге на профессиональный доход, о введении с 2026 года единого документа учета.

Также специалисты инспекции проверят наличие задолженности по налогам и, при необходимости, предоставят квитанции для её уплаты.

С 22 по 24 апреля мобильные офисы ФНС будут работать в Иловле, Волгограде и в станице Кумылженской.