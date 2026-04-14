



Социальный фонд России напоминает волгоградкам о праве досрочного выхода на пенсию в 50 лет. Такой возможностью могут воспользоваться матери, воспитывающие пять и более детей.

Кроме того, особый порядок также действует и для матерей четырёх и троих детей. Они имеют право выйти на пенсию, соответственно, в 56 лет и 57 лет.

Отметим, при этом, помимо количества детей, при досрочном назначении пенсии специалистами учитываются и другие факторы. Так, матери должны иметь на воспитании несовершеннолетних в возрасте до 8 лет, а страховой стаж женщин должен быть не менее 15 лет. Кроме того, учитываются и пенсионные коэффициенты. Волгоградки, желающие уйти на пенсию раньше, должны успеть накопить не менее 30 баллов.

