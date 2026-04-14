Волгоград вошел в топ популярных направлений среди туристов





Волгоград вошел в десятку самых популярных направлений для путешествий в апреле. По данным сервиса бронирования отелей и квартир ТВИЛ.РУ, в рейтинге город-герой расположился на четвертом месте.

Первую строчку заняла Москва, где стоимость ночи при трехдневном размещении составила 4510 рублей. На второй и третьей строчках – Краснодар и Нижний Новгород со средней стоимостью аренды жилья 3150 и 4813 рублей соответственно.

Средняя стоимость суточного проживания в Волгограде в апреле составила 3827 рублей, что, по оценке аналитиков, один из самых бюджетных вариантов.