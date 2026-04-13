Ставшего чиновником члена ОП заменят на ветерана СВО в Волгограде

Участника СВО Владимира Попова выдвинула в ОП автономная некоммерческая организация дополнительного профессионального образования «Международная академия профессионального образования». Как рассказали в региональном парламенте, вакантное место в общественной палате региона образовалось после ухода Александра Воробьева, который ранее возглавлял региональную организацию «Движение первых», а затем был назначен председателем комитета молодежной политики Волгоградской области.

Справка. Владимир Попов принимал участие в специальной военной операции, в настоящее время занимает должность социального координатора филиала Государственного фонда поддержки участников СВО «Защитники Отчества» по Волгоградской области. Он оказывает содействие в получении мер поддержки, включая медицинскую и социальную реабилитацию, лекарственное обеспечение, психологическую помощь, предоставление санаторно-курортного лечения, а также переобучение и трудоустройство ветеранов.

Попов ведет активную работу по патриотическому воспитанию молодежи. Награжден орденом Мужества, медалью ордена «За заслуги перед Отечеством» 2 степени, медалью «Участнику СВО». Является участником регионального кадрового проекта «Сталинградский призыв».