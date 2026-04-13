



В Волгограде воссоздадут процесс Волгоградского областного суда по делу «О признании геноцидом советского народа преступлений немецко-фашистских захватчиков и их пособников в период с июля 1942 г. по февраль 1943 г. на оккупированной территории Волгоградской (Сталинградской) области». Об этом ИА «Высота 102» сообщили Историческом парке «Россия – Моя история». Мероприятие, которое пройдет 15 апреля, приурочат ко Дню единых действий в память о геноциде советского народа в годы Великой Отечественной войны.

Планируется, что в реконструкции примут участие студенты и преподаватели Волжского института экономики, педагогики и права вместе с участниками студии «Мир театра». Цель реконструкции заседания областного суда – помочь школьникам прочувствовать трагедию военных лет через призму реального процесса 2023 года.

Отметим, что реконструкция будет проходить на территории музея-панорамы «Сталинградская битва» и соберет более 150 волгоградских старшеклассников.

Напомним, 23 августа 2023 года Волгоградский областной суд удовлетворил иск прокуратуры о признании военными преступлениями и преступлениями против человечности, геноцидом советского народа установленных и вновь выявленных преступлений, совершенных немецко-фашистскими войсками, немецкими оккупационными властями и их пособниками на оккупированной территории региона в период с июля 1942-го по февраль 1943 годов. В итоговом заседании принимал участие губернатор Волгоградкой области, Герой России Андрей Бочаров и прокурор региона Денис Костенко.

Глава региона в своем выступлении подчеркивал, что Волгоградская область считает обвинения против немецких войск, их союзников, пособников и предателей нашего народа, обоснованными, доказанными и неопровержимыми. Прокурор в свою очередь перечислил все зверства, которые творили нацисты и их пособники над мирными жителями и военнопленными в лагерях. Ущерб, нанесенный Сталинградской области немецко-фашистскими захватчиками в современных ценах оценивается в 17 триллионов рублей.

Благодаря продолжительной совместной работе администрации региона, УФСБ России по Волгоградской области, Прокуратуры Волгоградской области, Следственного комитета России, а также поисковых отрядов и других лиц в рамках масштабного проекта «Без срока давности», направленного на сохранение у современников памяти о Великой Отечественной войне, была восстановлена историческая справедливость. Юридический факт геноцида советского народа немецко-фашистскими захватчиками призван препятствовать возрождению идей нацизма в настоящем и будущем, предотвратить попытки переписывания истории, дать оценку нацистским преступлениям против человечности, у которых нет и не может быть срока давности.

УФСБ России по Волгоградской области ежегодно рассекречивает архивные документы, свидетельствующие о бесчеловечных злодеяниях немецких фашистов в Сталинградской области. Последние такие документы Управление обнародовало 30 марта 2026 года.