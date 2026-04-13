Повреждённые дома и объекты ТЭК: что известно о смертельном ударе ВСУ по Волгоградской области В Волгоградской области запретили вылов рыбца и судака: все виды ограничений для рыбаков С главной площади Волгограда уберут памятник Невскому и уложат на ней газон С салютом и большими экранами: парад Победы-2026 в Волгограде перенесут на новое место Бочаров 12 лет назад возглавил Волгоградскую область: как изменились регион и сам губернатор

«Закрываемся навсегда!»: в Волгограде на пр. Металлургов начался массовый снос торговых павильонов

Главный тренер «Ротора» Дмитрий Парфёнов рассказал о прогрессе коллектива после рестарта сезона

Сражался за Сталинград, участвовал в легендарных боях и менял фамилию: как сложилась судьба знаменитого генерала Жадова

Федеральные новости
 Регионы России объявляют нерабочим днем 21 апреля
В России руководители нескольких регионов ввели дополнительный выходной день в связи с предстоящим Днем поминовения усопших (Радоницей). Как сообщает ИА «Высота 102», отдохнуть 21 апреля смогут жители Краснодарского и...
 Суд Краснодара арестовал имущество бизнесменов, захвативших ростовский ипподром
  Октябрьский районный суд в Краснодаре арестовал имущество лиц, проходящих по делу о незаконном выводе активов ростовского ипподрома из государственной собственности. Как сообщает Привет-Ростов со ссылкой на «Ъ», соответствующие...
Волгоградские абитуриенты смогут пройти отбор в ГИТИС в соседней Астрахани

Общество 13.04.2026 15:30
13.04.2026 15:30


Российский институт театрального искусства (ГИТИС) объявил о старте регистрации на предварительные отборы абитуриентов в рамках приемной кампании 2026/2027 учебного года. У волгоградских школьников и выпускников в этом году появится возможность пройти очные прослушивания в один из ведущих театральных вузов страны в Астрахани – встречи с педагогами ГИТИСа пройдут в соседнем регионе 7 мая. Кроме того, сообщает ИА «Высота 102», ребята смогут получить предварительные онлайн-консультации на платформе МТС. 
Астрахань наряду с Владивостоком и Сургутом стала одним из трех городов России, где в 2026 году организованы очные предварительные прослушивания. Город станет точкой притяжения для талантливой молодежи из регионов Юга России, Поволжья и Северного Кавказа, включая Волгоградскую область.
Принять участие в очных прослушиваниях смогут абитуриенты, поступающие на актерский факультет, а также на факультет новых направлений сценических искусств (саунд-драма). Участники получат возможность лично представить свою программу педагогам ГИТИСа и получить рекомендации для следующих этапов поступления. Кроме того, для всех желающих будут организованы открытые мастер-классы от преподавателей института.
Для участия в отборочном туре абитуриенту нужно подготовить чтецкую программу: стихотворение, басню и отрывок из прозы. При необходимости педагог проверит музыкальность, чувство ритма и пластичность абитуриента, поэтому поступающим лучше заранее выбрать песню и танец для исполнения. На выступление каждого участника будет отведено до 10 минут. Поступающим на актёрский факультет нужно подготовить чтецкую программу. Абитуриентам на саунд‑драму, помимо чтецкой программы, нужно будет исполнить две песни. Регистрация на очные встречи обязательна.
Для тех, кто не сможет приехать в Астрахань или хочет сначала попробовать свои силы дистанционно, предусмотрен онлайн-формат. Предварительные онлайн-консультации на актерский факультет для абитуриентов из Волгоградской области пройдут 16–17 апреля на платформе «МТС Линк». Лучшие участники онлайн-отбора также получат рекомендации для дальнейшего участия в приемной кампании. Зарегистрироваться на онлайн-встречу с педагогом можно по ссылке.
– В этом году у волгоградских абитуриентов есть возможность пройти очный отбор в ГИТИС значительно ближе – в Астрахани. Это снижает барьеры для участия и позволяет большему числу талантливых ребят попробовать свои силы. Мы видим высокий интерес к таким проектам и рады поддерживать молодежь в стремлении к профессиональному развитию, – отметила директор МТС в Волгоградской области Наталья Сахарова.

Фото предоставлено МТС.

