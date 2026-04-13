



Российский институт театрального искусства (ГИТИС) объявил о старте регистрации на предварительные отборы абитуриентов в рамках приемной кампании 2026/2027 учебного года. У волгоградских школьников и выпускников в этом году появится возможность пройти очные прослушивания в один из ведущих театральных вузов страны в Астрахани – встречи с педагогами ГИТИСа пройдут в соседнем регионе 7 мая. Кроме того, сообщает ИА «Высота 102», ребята смогут получить предварительные онлайн-консультации на платформе МТС.

Астрахань наряду с Владивостоком и Сургутом стала одним из трех городов России, где в 2026 году организованы очные предварительные прослушивания. Город станет точкой притяжения для талантливой молодежи из регионов Юга России, Поволжья и Северного Кавказа, включая Волгоградскую область.

Принять участие в очных прослушиваниях смогут абитуриенты, поступающие на актерский факультет, а также на факультет новых направлений сценических искусств (саунд-драма). Участники получат возможность лично представить свою программу педагогам ГИТИСа и получить рекомендации для следующих этапов поступления. Кроме того, для всех желающих будут организованы открытые мастер-классы от преподавателей института.

Для участия в отборочном туре абитуриенту нужно подготовить чтецкую программу: стихотворение, басню и отрывок из прозы. При необходимости педагог проверит музыкальность, чувство ритма и пластичность абитуриента, поэтому поступающим лучше заранее выбрать песню и танец для исполнения. На выступление каждого участника будет отведено до 10 минут. Поступающим на актёрский факультет нужно подготовить чтецкую программу. Абитуриентам на саунд‑драму, помимо чтецкой программы, нужно будет исполнить две песни. Регистрация на очные встречи обязательна.

Для тех, кто не сможет приехать в Астрахань или хочет сначала попробовать свои силы дистанционно, предусмотрен онлайн-формат. Предварительные онлайн-консультации на актерский факультет для абитуриентов из Волгоградской области пройдут 16–17 апреля на платформе «МТС Линк». Лучшие участники онлайн-отбора также получат рекомендации для дальнейшего участия в приемной кампании. Зарегистрироваться на онлайн-встречу с педагогом можно по ссылке.

– В этом году у волгоградских абитуриентов есть возможность пройти очный отбор в ГИТИС значительно ближе – в Астрахани. Это снижает барьеры для участия и позволяет большему числу талантливых ребят попробовать свои силы. Мы видим высокий интерес к таким проектам и рады поддерживать молодежь в стремлении к профессиональному развитию, – отметила директор МТС в Волгоградской области Наталья Сахарова.





Фото предоставлено МТС.