



Волгоградские грибники, начавшие сезон «тихой охоты» со сбора нежнейшей сморчковой шапочки, продолжают делиться не только фотографиями своего урожая, но и самыми удачными рецептами.

Так, опытный грибник Елена Опря перед приготовлением основных блюд из сморчковой шапочки делает заготовки, которые не только делают гриб безопасным, но и сильнее раскрывают его вкус.

Для этого миниатюрные «шапочки» замачивают в теплой, хорошо подсоленной воде на 30-40 минут. После этого основу блюда тщательно промывают, избавляя его и от лесного мусора, и от специфического прелого запаха.





– В кастрюлю с кипящей и подсоленной водой кладем подготовленные грибочки, после закипания снимаем пену и добавляем немного лимонной кислоты. Даем смеси провариться еще 3-5 минут, – советует волгоградка. – У нас все готово! Теперь нашу заготовку можно отправлять хоть в маринад, хоть в любое блюдо. Грибочки будут изумительными на вкус, и вы точно ощутите разницу.

О начале сезона «сморчковой шапочки» волгоградцы рассказали еще в первых числах апреля.

– Сморчковой шапочки, любимой многими грибниками, набрали на сковородку. Она начинает расти с приходом тепла - когда падает ольховая сережка. К сожалению, ее сезон длится всего две-три недели. А вот сморчок конический только-только показывается. Синеножек, сбор которых мы в прошлом году начали в середине апреля, пока нет и в помине, – рассказывала волгоградка Татьяна Немчинова.

Следом за сморчками в Волгоградской области ждут появления синеножек и шампиньонов. По словам специалистов, ароматные грибы могут появиться в полях в ближайшие недели.

Фото Елены Опря