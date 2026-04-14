



В Волгограде и Волжском после обрушившегося на город ливня по дорогам города разлились настоящие реки.

Последствия мощных осадков оказались вполне ожидаемы. Не справившись с потоками воды, многие дороги превратились в одну сплошную лужу.

- Чтобы подойти к своей машине, нужно надевать резиновые сапоги, - пишут волгоградцы в социальных сетях.

На фоне непогоды в Волгограде случился и еще один привычный жителям катаклизм – по их словам, всего за несколько часов весьма ощутимо выросли цены на такси. Многие горожане столкнулись и с невозможностью доставки продуктов из магазинов из-за нехватки курьеров.

Ливень и похолодание в Волгоградскую область принес Каспийский циклон. По словам синоптиков, в его власти регион пробудет еще как минимум два дня. После этого тучи над городом ненадолго рассеются, однако ждать существенного потепления жителям все же пока не стоит. Подробнее – в материале ИА «Высота 102».