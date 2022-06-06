В Волгограде в скором времени перед судом предстанет 47-летняя жительница Москвы, по вине которой 20 июня 2021 года произошло ДТП, в результате которого на месте от полученных травм скончались три человека – супружеская пара и их шестимесячный сын. Еще один ребенок – трехлетняя девочка выжила.

Авария, напоминают в СУ СК России по Волгоградской области, произошла вблизи города Фролово около 10.00.

– Семья из Волгограда на автомобиле Ford направилась в город Фролово. Управлял машиной 31-летний местный житель, на переднем пассажирском сидении находилась его супруга, а на задних сидениях в детских креслах двое малолетних детей – 6-месячный сын и 3-летняя дочь, – сообщила ИА "Высота 102" официальный представитель регионального СУ СКР Дарья Буянова. – Около 10 часов вблизи Фролово водитель Ford, уходя от столкновения с совершавшим обгон BMW, выехал на обочину, в результате чего автомобиль в ходе неконтролируемого заноса оказался на встречной полосе, где столкнулся с большегрузом. Водитель, его супруга и сын скончались до приезда скорой. Благодаря оказанной квалифицированной медицинской помощи, угрозы жизни 3-летней девочки нет.

Водитель BMW, уточняет Буянова, с места аварии скрылся, однако по результатам проведения комплекса следственных и оперативных действий вскоре сидевшая за рулем 47-летняя жительницы Москвы была задержана. По ходатайству следствия женщина была помещена под стражу.

– Следственными органами СУ СК России по Волгоградской области жительница столицы обвиняется по п.«б» ч.6 ст.264 УК РФ – нарушение лицом, управляющим автомобилем, правил дорожного движения, повлекшее смерть двух и более лиц, сопряженное с оставлением места его совершения, – сообщает представитель следственного управления. – В ближайшее время материалы уголовного дела будут направлены прокурору для утверждения обвинительного заключения.