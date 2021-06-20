Расследования 20.06.2021 15:11
0
20.06.2021 15:11
Возбуждено уголовное дело по факту ДТП во Фроловском районе, в результате которого сегодня утром погибли 31-летние супруги и их шестимесячный малыш. Как сообщила ИА «Высота 102» и.о. старшего помощника руководителя СУ СКР по Волгоградской области Снежана Тихонова, полиция и следователи разыскивают предполагаемого виновника жуткой аварии на трассе Р-22 «Каспий».
По данным следствия, погибший мужчина был за рулем Ford Focus и вез из Волгограда свою жену, сына и 3-летнюю дочь к родственникам во Фролово. Женщина ехала на переднем сидении, дети – сзади в детских креслах. Около 10 часов водитель начал уходить от столкновения с совершавшей обгон иномаркой, выехал на обочину, где автомобиль занесло. В результате неконтролируемого заноса Ford вынесло на встречную полосу, где он врезался в грузовой автомобиль DAF.
Супруги и младенец скончались на месте происшествия, их дочь госпитализирована в крайне тяжелом состоянии, организована ее транспортировка в волгоградскую больницу №7. Как сообщили информагентству в облздраве, погибшая - врач-педиатр Волжской детской поликлиники №2 Марина Александрова. Коллеги выражают соболезнования родным и близким медика и ее семьи.
На месте ДТП работает следственно-оперативная группа, в том числе следователи первого отдела по расследованию особо важных дел, сотрудники полиции. Правоохранительные органы используют в расследовании новейшие разработки криминалистической техники. Устанавливаются все обстоятельства произошедшего.
Реклама
Облизбирком молчит: волгоградские активисты объявили о решении по референдуму20.06.2021 10:52
Расследования 20.06.2021 10:52
Группу рыбаков осудили в Волгоградской области за промышленный улов в нерест19.06.2021 16:30
Расследования 19.06.2021 16:30
Волгоградские следователи раскрыли двойное убийство 18-летней давности18.06.2021 13:12
Расследования 18.06.2021 13:12
«Сложил в наволочку и закопал»: суд в Волгоградской области рассмотрит дело о краже 18 миллионов у хуторянина18.06.2021 12:46
Расследования 18.06.2021 12:46
Дело волгоградского генерала Михаила Музраева поступило в военный суд Ростова-на-Дону17.06.2021 16:07
Расследования 17.06.2021 16:07
Расправа у "Сказки": контрактника арестовали в Волгограде за покушение на убийство17.06.2021 11:41
Расследования 17.06.2021 11:41
В Волгограде поймали банду подростков на краже ливневых решеток16.06.2021 12:48
Расследования 16.06.2021 12:48
Кредитный аферист обманул дюжину доверчивых волгоградцев16.06.2021 11:39
Расследования 16.06.2021 11:39
Останки жертв нацистов после эксгумации перезахоронят в Волгограде16.06.2021 09:40
Расследования 16.06.2021 09:40
Погибли отец и сын: причины трагедии в многодетной семье выясняют в Волгоградской области15.06.2021 17:39
Расследования 15.06.2021 17:39
В Волгоградской области осудили троих расхитителей нефти15.06.2021 14:57
Расследования 15.06.2021 14:57
Лжепродавцы спортивного питания осуждены в Волгоградской области за виртуальную аферу15.06.2021 13:39
Расследования 15.06.2021 13:39
В Волгограде бросившуюся в бега автоледи задержали за смертельное ДТП15.06.2021 10:58
Расследования 15.06.2021 10:58
Призывника под Волгоградом осудили за неуставные взаимоотношения15.06.2021 10:17
Расследования 15.06.2021 10:17
В Волгограде разбираются в конфликте одиночного пикетчика с женщиной и подростками13.06.2021 11:58
Расследования 13.06.2021 11:58
Реклама