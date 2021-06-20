



Возбуждено уголовное дело по факту ДТП во Фроловском районе, в результате которого сегодня утром погибли 31-летние супруги и их шестимесячный малыш. Как сообщила ИА «Высота 102» и.о. старшего помощника руководителя СУ СКР по Волгоградской области Снежана Тихонова, полиция и следователи разыскивают предполагаемого виновника жуткой аварии на трассе Р-22 «Каспий».

По данным следствия, погибший мужчина был за рулем Ford Focus и вез из Волгограда свою жену, сына и 3-летнюю дочь к родственникам во Фролово. Женщина ехала на переднем сидении, дети – сзади в детских креслах. Около 10 часов водитель начал уходить от столкновения с совершавшей обгон иномаркой, выехал на обочину, где автомобиль занесло. В результате неконтролируемого заноса Ford вынесло на встречную полосу, где он врезался в грузовой автомобиль DAF.

Супруги и младенец скончались на месте происшествия, их дочь госпитализирована в крайне тяжелом состоянии, организована ее транспортировка в волгоградскую больницу №7. Как сообщили информагентству в облздраве, погибшая - врач-педиатр Волжской детской поликлиники №2 Марина Александрова. Коллеги выражают соболезнования родным и близким медика и ее семьи.

На месте ДТП работает следственно-оперативная группа, в том числе следователи первого отдела по расследованию особо важных дел, сотрудники полиции. Правоохранительные органы используют в расследовании новейшие разработки криминалистической техники. Устанавливаются все обстоятельства произошедшего.