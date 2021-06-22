Расследования 22.06.2021 17:43
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22.06.2021 17:43
Центральный районный суд Волгограда сегодня удовлетворил ходатайство следователя о заключении под стражу 46-летней жительницы Москвы. Как сообщила ИА "Высота 102" старший помощник руководителя СУ СКР по региону Наталия Рудник, задержанной накануне москвичке предъявлено обвинение в совершении преступления, предусмотренного п."б" ч.6 ст.264 УК РФ (нарушение лицом, управляющим автомобилем, правил дорожного движения, повлекшее смерть двух и более лиц, сопряженное с оставлением места его совершения).
По данным следствия, женщина спровоцировала страшное ДТП, которое случилось 20 июня во Фроловском районе Волгоградской области. На своем автомобиле она совершила опасный обгон на федеральной трассе, который привел к гибели троих членов семьи и получению тяжелых травм малолетней девочкой. Ранее сообщалось, что в ДТП погибла семья из Волгограда, которая на автомобиле "Форд" направлялась к родственникам в город Фролово. Машиной управлял 31-летний местный житель, рядом сидела его супруга, врач-педиатр Волжской детской поликлиники №2 Марина Александрова, а на задних сидениях в детских креслах - двое малолетних детей. Около 10 часов на подъезде к районному центру водитель, уходя от столкновения с совершавшей обгон иномаркой, выехал на обочину, в результате чего автомобиль в ходе неконтролируемого заноса оказался на встречной полосе, где столкнулся с большегрузом. В результате происшествия супруги и их 6-месячный сын погибли на месте, трехлетняя дочь госпитализирована в тяжелом состоянии. За жизнь девочки продолжают бороться врачи.
По данным объединенной пресс-службы судов региона, в смертельном обгоне обвиняется Екатерина Ч. Она управляла автомобилем марки BMW X6. Следствием было озвучено, что она выехала на встречную полосу, но не учла интенсивность движения и скорость встречного потока. В результате водителю "Форда", на встречу которому вылетело BMW, пришлось изменить скорость и направление движения, что привело к столкновению с грузовиком. Обвиняемая вину признает частично. На суде она и ее защитник возражали против заключения в СИЗО, просили избрать меру пресечения в виде домашнего ареста или запрета определенных действий. Под стражей она будет находиться до 20 августа.
Фото: ГУ МВД России по Волгоградской области
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