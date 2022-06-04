Самолет из Волгограда при посадке в Петербурге осветили лазером

Совершавший перелет из Волгограда в Санкт-Петербург самолет рейса СДМ6116 осветили лазером. Как сообщает ИА «Высота 102», инцидент произошел при заходе на посадку в аэропорту Пулково.

— 3 июня в 22.56 при заходе на посадку капитан воздушного судна доложил о наблюдаемом луче лазера зеленого цвета прямо под самолетом, — сообщается в телеграм-канале Aviaincident.

Уточняется, что ослепления лазером не произошло. Авиаборт продолжил заход на посадку. Рейс выполнял Sukhoi Superjet, эксплуатариуемый ПАО «Аэрофлот».