Волгоградец зверски избил врача ветклиники «Элирис» из-за смерти тойтерьера

В Волгограде сотрудница ветеринарной клиники «Элирис», расположенной на улице Ставропольской в Ворошиловском районе, после визита владельца собаки была срочно госпитализирована с переломами костей лица. Как стало известно ИА "Высота 102", мужчина набросился на женщину с кулаками.

По сведениям ГУ МВД России по Волгоградской области, зверское избиение ветеринарного врача произошло еще в первой половине мая, сегодня стали известны результаты состоявшейся судебно-медицинской экспертизы.

– Установлено, что в мае 53-летний житель Волгограда принес свою больную собаку в одну из ветлечебниц Ворошиловского района. Питомцу потребовалась операция, во время которой врачи не смогли спасти животное и тойтерьер погиб, – рассказали подробности происшествия информагентству в главке полиции. – Вышедшая из операционной к хозяину собаки врач-ветеринар сообщила ему эту трагическую новость. Услышав это, волгоградец спровоцировал конфликт, в ходе которого начал наносить 34-летней женщине удары руками по лицу.

Прямо из ветклиники пострадавшую доставили в больницу. Врачами были диагностированы множественные переломы и гематомы лица. – Согласно полученному заключению экспертов, полученные травмы характеризуются, как причинившие средней тяжести вред здоровью, – уточняют в ГУ МВД России по Волгоградской области. – Подозреваемый задержан полицейскими. Решается вопрос о возбуждении уголовного дела.

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