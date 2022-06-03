В России хотят возродить общественно-полезный труд детей и молодежи

Комитет Государственной думы РФ по молодежной политике рекомендовал принять законопроект о «Большой перемене» в первом чтении 7 июня. Об этом, сообщает ИА "Высота 102" объявили сегодня в пресс-службе Нижней палаты Федерального собрания.





– Все комитеты Госдумы единогласно поддержали законопроект, – сказал председатель профильного комитета ГД Артем Метелев. – Однако нам предстоит большая работа по его доработке ко второму чтению, учету тех предложений, которые мы получили от экспертов, регионов, самих детей. Если мы хотим, чтобы к 1 сентября, когда миллионы детей пойдут в школу, законодательные нормы и само Движение работали, нужно принимать законопроект во втором чтении до окончания весенней сессии - в ближайший месяц.





Законопроект, сообщают в Госдуме, уже получил положительные отзывы комитетов по просвещению, по развитию гражданского общества, вопросам общественных и религиозных объединений, а также комитета по вопросам семьи, женщин и детей, Росмолодежи, Общественной Палаты РФ, Законодательных палат субъектов и крупнейших общественных объединений.





– Очень хорошо, что движение, которое мы создаем для детей и молодежи, настолько сильно объединило взрослых. Мы все хотим, чтобы наши дети крепчали за счет большого коллектива, который мы создаем, законодательно подтверждая, насколько это важно для страны, - Ольга Казакова, Председатель Комитета по просвещению. – Комитет по просвещению, безусловно, горячо поддерживает законопроект.





Депутаты рекомендовали включить в проект нормы о привлечении детей и молодежи к общественно-полезному труду, а также предусмотреть возможность поощрения наставников движения и внести другие технические правки.





Напомним, что о возможном создании в России массового детского движения стало известно 19 мая – в День пионерии. Инициативу возрождения пионерии в новом формате высоко оценили читатели ИА "Высота 102". 72% волгоградцев, принявших участие в опросе информагентства, заявили, что потребность в таком движении давно назрела в обществе.