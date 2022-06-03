Волгоградец из-за отсутствия секса потерял 150 000 рублей

Житель Советского района Волгограда за ночь потерял 150 000 рублей в надежде на женское тепло. Как стало известно ИА «Высота 102», потерпевший работает водителем в одной из строительных фирм.

— В полицию с заявлением обратился мужчина 1987 года рождения. С его слов, он перевел 150 000 рублей под предлогом оказания интимных услуг, по объявлению об оказании которых заявитель нашел на одном из сайтов, — пояснили в пресс-службе ГУ МВД России по Волгоградской области.

Известно, что мужчина переводил деньги в период с 00.30 до 05.52 третьего июня. После последней транзакции он так и не получил желаемого.

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