В Волгограде оперативники задержали лжесотрудника ФСБ

Расследования 02.06.2022 11:49
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02.06.2022 11:49
38-летний мужчина, выдававший себя за сотрудника ФСБ, задержан настоящими оперативниками силового ведомства и службы собственной безопасности ГУ МВД по Волгоградской области. Как сообщили ИА «Высота 102» в пресс-службе УФСБ по Волгоградской области, самозванец предложил одной женщине за денежное вознаграждение поспособствовать в переводе ее сына в высшее учебное заведение ФСБ России.
Мужчина был задержан с поличным при получении части денег – 150 тысячи рублей. Как выяснилось, ранее он был неоднократно судим.
Подозреваемый арестован, в отношении него возбуждено уголовное дело по статье – мошенничество. Мужчина признался в совершении преступления, однако его проверят на предмет подобных эпизодов в его деятельности.
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