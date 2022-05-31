В России запустили новый проект для помощи беженцам «Будем жить»





Аппарат полномочного представителя Президента Российской Федерации в Южном федеральном округе поддержал информационный проект беженцев из ЛНР и ДНР под названием «Будем жить». По сведениям полпредства, участникам проекта оказывается содействие и поддержка. АНО «Диалог» выступает техническим партнером проекта.

«Будем жить» – это сообщество людей, которые на время проведения спецоперации были вынуждены покинуть свои дома. Инициаторами проекта выступили сами беженцы.

В рамках проекта создан телеграм-канал, сайт будемжить.рф и сообщество ВКонтакте. В них публикуют доступную информацию о мерах поддержки и помощи беженцам, делятся последними новостями о восстановительных работах в Донбассе. Важным ресурсом также стал чат-бот, в котором беженцы могут получить ответы на популярные вопросы, полезные контакты или попробовать найти своих земляков, написав запрос в форму обратной связи.

– Важно доносить достоверную и официальную информацию о мерах поддержки временным переселенцам, вынужденно покинувшим свой дом. В этой части Владимир Устинов выступил не только с поддержкой инициативы самих беженцев по созданию площадок, где смогут донести проверенную и главное полезную информацию, но и поручил поддержать с точки зрения взаимодействия органов власти в Южном федеральном округе. Мы также попросили АНО «Диалог» помочь настроить работу методологически в цифровой плоскости, — прокомментировал заместитель полномочного представителя Президента РФ в Южном федеральном округе Владимир Гурба.

Найти сообщество можно в Сети и приложениях по ссылкам:

– телеграм-канал — t.me/budem_zhit,

– чат-бот – t.me/budem_zhit_bot,

– ВКонтакте — vk.com/budemzht,

– сайт – будемжить.рф.