Прожиточный минимум вырастет в Волгоградской области с 1 июня

Расследования 30.05.2022 10:31
0
30.05.2022 10:31
В Волгоградской области с 1 июня вырастет величина прожиточного минимума для всех категорий населения. Как сообщает ИА «Высота 102», соответствующий проект постановления губернатора Андрея Бочарова опубликован на сайте регадминистрации.
Согласно внесенным изменениям, прожиточный минимум в расчете на душу населения увеличится до 11970 рублей (было 10882 рубля), для трудоспособного населения – до 13047 рублей (было 11861 рубль).
Прожиточный минимум для пенсионеров вырастет до 10319 рублей (было 9381 рубль), а для детей – до 11914 рублей (было 10831 рубль).
Напомним, прожиточный минимум для всех категорий населения Волгоградской области на 2022 год был принят в сентябре прошлого года.
Недавно федеральные власти заявили об индексации с 1 июня пенсий неработающим гражданам на 10%. Также будет увеличен прожиточный минимум, МРОТ и соцпособия.
Реклама
Стала известна причина ДТП с 7 пострадавшими в Волжском30.05.2022 08:00
Расследования 30.05.2022 08:00
Пьяный волгоградец напугал подростков выстрелом из винтовки Мосина29.05.2022 09:35
Расследования 29.05.2022 09:35
«Свалила все на пандемию»: в Волгоградской области директор кооператива похитила 13 миллионов рублей маткапитала28.05.2022 11:58
Расследования 28.05.2022 11:58
Суд утвердил приговор истязателям 8-летнего мальчика в Волгограде27.05.2022 12:33
Расследования 27.05.2022 12:33
На волгоградца возбудили уголовное дело из-за 12 тысяч рублей27.05.2022 11:19
Расследования 27.05.2022 11:19
Волгоградца за поджог военкомата заключили под стражу до 15 июля26.05.2022 15:42
Расследования 26.05.2022 15:42
Под Волгоградом накрыли цех с фальшивой сметаной и маслом26.05.2022 12:15
Расследования 26.05.2022 12:15
Задержан житель Волгограда, метнувший коктейль Молотова в военкомат26.05.2022 10:45
Расследования 26.05.2022 10:45
Певец и официанты: в Волжском трое работников Bed cafe грабили посетителей26.05.2022 10:42
Расследования 26.05.2022 10:42
Устроивших бойню в кафе под Волгоградом отправили в СИЗО25.05.2022 19:04
Расследования 25.05.2022 19:04
«Это не бермудский треугольник»: на острове Сарпинский в Волгограде бесследно пропадают старики25.05.2022 14:38
Расследования 25.05.2022 14:38
По делу Музраева выступит волгоградский вице-губернатор Анна Писемская25.05.2022 12:28
Расследования 25.05.2022 12:28
Жителя Волгоградской области оштрафовали за дискредитацию военных на сельском сходе24.05.2022 15:02
Расследования 24.05.2022 15:02
Двое мужчин устроили кровавую бойню в кафе под Волгоградом: 4 жертвы24.05.2022 11:12
Расследования 24.05.2022 11:12
Житель Волгограда задержан за сотрудничество с преступниками из Украины24.05.2022 10:10
Расследования 24.05.2022 10:10
Реклама