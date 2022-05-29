Загоревшийся поезд Волгоград-Москва идет с опозданием в 2 часа

28 мая очевидцы сообщили в редакцию ИА «Высота 102» о загоревшемся локомотиве в составе поезда № 1, следовавшего из Волгограда в Москву. Накануне примерно в 21.06 после замены тепловоза поезд продолжил движение в направлении столицы.

— Опаздываем примерно на два-три часа от заявленного в расписании времени, — сообщили информагентству пассажиры злополучного поезда.

Время прибытия в столицу по расписанию — 09.30. Ранее пресс-служба Приволжской ЖД сообщала о принятии всех необходимых мер для введения поезда в график движения.

Со слов очевидцев, возгорание в тепловозе произошло около 18.00.

— Сначала мы почувствовали запах гари, а потом нас попросили выйти из вагонов, — рассказали пассажиры. — Мы увидели, что тепловоз весь в дыму.

Тепловоз отцепили от состава машинисты и другие сотрудники поезда. Состав толкали и пассажиры.





В ГУ МЧС по Волгоградской области пояснили, что информация о пожаре в тепловозе поступила в 18.25. Локомотив, остановленный во Фроловском районе, отцепили и отогнали на безопасное расстояние. Пожар ликвидировали в 19.01. В результате инцидента никто не пострадал.

— На место происшествия был направлен вспомогательный локомотив, а также пожарный поезд со станции Арчеда. Пострадавших и угрозы экологической безопасности нет. Причины происшествия выясняются, — пояснили в пресс-службе Приволжской железной дороги.

Фото: читатели ИА «Высота 102» / ГУ МЧС России по Волгоградской области

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