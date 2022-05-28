Пассажиры загоревшегося поезда Волгоград-Москва сняли пожар на видео

Напомним, сегодня в 18-06 поступило сообщение о возгорании локомотива пассажирского состава на перегоне Лог-Липки во Фроловском районе Волгоградской области. Машинисты, сотрудники бригады поезда и пассажиры общими усилиями отцепили и отогнали вспыхнувший локомотив от состава. В ГУ МЧС по Волгоградской области заявили о ликвидации пожара в 19-01 ч. В Приволжской железной дороге выясняют причины случившегося.
Происшествия 28.05.2022 21:27
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28.05.2022 21:27
Напомним, сегодня в 18-06 поступило сообщение о возгорании локомотива пассажирского состава на перегоне Лог-Липки во Фроловском районе Волгоградской области. Машинисты, сотрудники бригады поезда и пассажиры общими усилиями отцепили и отогнали вспыхнувший локомотив от состава. В ГУ МЧС по Волгоградской области заявили о ликвидации пожара в 19-01 ч. В Приволжской железной дороге выясняют причины случившегося.
Пассажиры поезда №1 Волгоград-Москва, где сегодня, 28 мая вспыхнул пожар, сняли на видео произошедшее. На кадрах видно, как из локомотива вырываются клубы дыма. Людей к тому времени вывели из вагонов.Как рассказали ИА «Высота 102» очевидцы, в 21-06 ч. поезд после замены тепловоза продолжил движение в сторону столицы. С момента происшествия прошло три часа.
Напомним, сегодня в 18-06 поступило сообщение о возгорании локомотива пассажирского состава на перегоне Лог-Липки во Фроловском районе Волгоградской области. Машинисты, сотрудники бригады поезда и пассажиры общими усилиями отцепили и отогнали вспыхнувший локомотив от состава. В ГУ МЧС по Волгоградской области заявили о ликвидации пожара в 19-01 ч. В Приволжской железной дороге выясняют причины случившегося.
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