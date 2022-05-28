Тепловоз отцепили от состава силами машинистов и других сотрудников поезда. Помогали и пассажиры.
Происшествия 28.05.2022 19:08
0
28.05.2022 19:08
Тепловоз отцепили от состава силами машинистов и других сотрудников поезда. Помогали и пассажиры.
Тепловоз фирменного поезда № 1 "Волгоград-Москва" загорелся сегодня, 28 мая, не доехав до станции Арчеда. Как рассказали ИА «Высота 102» очевидцы, возгорание в тепловозе произошло около 18-00. Поезд остановился в степи- Сначала мы почувствовали запах гари, а потом нас попросили выйти из вагонов, - сообщают пассажиры поезда. – Мы увидели, что тепловоз весь в дыму.
Тепловоз отцепили от состава силами машинистов и других сотрудников поезда. Помогали и пассажиры.
В настоящее время всех людей завели в вагоны с выключенным светом и вентиляцией. Чтобы спастись от духоты, пассажиры открыли окна. Людям сообщили, что вышедший из строя локомотив заменят другим.
Редакция выясняет подробности происшествия.
Эксклюзивные фото ИА "Высота 102".
Реклама
Загоревшийся поезд Волгоград-Москва потушили28.05.2022 19:50
Происшествия 28.05.2022 19:50
В Волгоградской области молодой мужчина пропал по дороге в хутор28.05.2022 14:26
Происшествия 28.05.2022 14:26
В Волгограде эвакуировали посетителей музея-панорамы «Сталинградская битва»28.05.2022 12:42
Происшествия 28.05.2022 12:42
В Волгограде автомобиль протаранил две машины на встречке28.05.2022 11:53
Происшествия 28.05.2022 11:53
Под Волгоградом нашли пропавшую на острове бабушку с собачкой28.05.2022 09:53
Происшествия 28.05.2022 09:53
«Мы тут не перезимуем»: в Волгограде из жилого дома вынесли систему отопления27.05.2022 16:25
Происшествия 27.05.2022 16:25
Кепка и ведро лежали рядом: труп пенсионера нашли в колодце под Волгоградом27.05.2022 13:19
Происшествия 27.05.2022 13:19
В Волгоградской области эвакуировали два детсада из-за мужчины с большой сумкой27.05.2022 12:21
Происшествия 27.05.2022 12:21
Под Волгоградом кроссовер после тарана завис на бетонном блоке27.05.2022 11:53
Происшествия 27.05.2022 11:53
В Волгограде эвакуируют студентов института управления27.05.2022 10:31
Происшествия 27.05.2022 10:31
В Волгограде ищут водителя, сбившего насмерть 19-летнего пешехода27.05.2022 10:30
Происшествия 27.05.2022 10:30
Под Волгоградом на час застряли три курортных поезда27.05.2022 08:12
Происшествия 27.05.2022 08:12
В Волгограде женщина угодила в больницу после столкновения с самокатчиком26.05.2022 17:52
Происшествия 26.05.2022 17:52
В Волгограде госпитализировали грудничка после падения со стула26.05.2022 15:54
Происшествия 26.05.2022 15:54
В Камышине массово эвакуируют школы и детские сады из-за угроз взрыва26.05.2022 14:20
Происшествия 26.05.2022 14:20
Реклама