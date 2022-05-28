Загоревшийся поезд Волгоград-Москва потушили





Пожарные ликвидировали возгорание локомотива фирменного поезда №1 «Волгоград-Москва». Как сообщили ИА «Высота 102» в ГУ МЧС по Волгоградской области, информация о пожаре в тепловозе поступила в 18-25. Локомотив, который остановился во Фроловском районе, был отцеплен и отогнан на безопасное расстояние.

Пожарные ликвидировали возгорание локомотива фирменного поезда №1 «Волгоград-Москва». Как сообщили ИА «Высота 102» в ГУ МЧС по Волгоградской области, информация о пожаре в тепловозе поступила в 18-25. Локомотив, который остановился во Фроловском районе, был отцеплен и отогнан на безопасное расстояние.

Пожар был ликвидирован в 19-01. Погибших и пострадавших в результате происшествия нет. К месту был направлен резервный тепловоз, пояснили в МЧС.

Пожар был ликвидирован в 19-01. Погибших и пострадавших в результате происшествия нет. К месту был направлен резервный тепловоз, пояснили в МЧС.





В Приволжской железной дороге извинились за доставленные неудобства перед пассажирами. В Приволжской железной дороге извинились за доставленные неудобства перед пассажирами.

- Пока сидим, смотрим в окно, а мимо нас промчался поезд №15, тоже до Москвы. Он идет медленнее, чем «единичка», а получилось, что нас обогнал, - делятся пассажиры, которым пришлось изрядно перенервничать из-за случившегося.





И вот, как сообщили пассажиры, поезд уже продолжил движение на станцию Лог. В вагонах включили свет и вентиляцию.





- Думали, будем долго сидеть, молодцы, все получилось быстрее, - выдохнули люди.

