Загоревшийся поезд Волгоград-Москва потушили

Пожарные ликвидировали возгорание локомотива фирменного поезда №1 «Волгоград-Москва». Как сообщили ИА «Высота 102» в ГУ МЧС по Волгоградской области, информация о пожаре в тепловозе поступила в 18-25. Локомотив, который остановился во Фроловском районе, был отцеплен и отогнан на безопасное расстояние.
Пожар был ликвидирован в 19-01. Погибших и пострадавших в результате происшествия нет. К месту был направлен резервный тепловоз, пояснили в МЧС.
В Приволжской железной дороги уточнили детали произошедшего.
- На перегоне Лог-Липки 28 мая в 18-06 произошла вынужденная остановка пассажирского поезда №1 Волгоград-Москва, - пояснили в пресс-службе Приволжской железной дороги. – На место происшествия был направлен вспомогательный локомотив, а также пожарный поезд со станции Арчеда. Пострадавших и угрозы экологической безопасности нет. Причины происшествия выясняются.
В Приволжской железной дороге извинились за доставленные неудобства перед пассажирами.
- Все необходимые меры для введения поезда в график движения принимаются, - заверили в ведомстве.
Напомним, ИА «Высота 102» сообщало о происшествии
с поездом Волгоград-Москва. По словам очевидцев, загоревшийся локомотив отцепляли от состава машинисты вместе с пассажирами, которых позвали на помощь. В настоящее время пассажиры находятся в вагонах с выключенным светом и вентиляцией. Пассажиры спасаются от духоты, открыв окна.
Когда пригонят новый локомотив, поезд отгонят сначала назад, к Логу, чтобы затем продолжить движение к столице. Об этом объявили пассажирам по громкой связи.
- Пока сидим, смотрим в окно, а мимо нас промчался поезд №15, тоже до Москвы. Он идет медленнее, чем «единичка», а получилось, что нас обогнал, - делятся пассажиры, которым пришлось изрядно перенервничать из-за случившегося.
И вот, как сообщили пассажиры, поезд уже продолжил движение на станцию Лог. В вагонах включили свет и вентиляцию.
- Думали, будем долго сидеть, молодцы, все получилось быстрее, - выдохнули люди.
Фото ГУ МЧС по Волгоградской области.