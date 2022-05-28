В Волжском вырубают погибшие от изумрудной златки ясени

Не обошла эта беда и Волгоград. Очаг распространения вредителя был выявлен несколько лет назад на острове Сарпинский. Однако из-за вывоза древесины на материк изумрудная златка проникла и в областной центр. Погибшие деревья также будут вырубаться.
Экология 28.05.2022 16:41
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28.05.2022 16:41
Не обошла эта беда и Волгоград. Очаг распространения вредителя был выявлен несколько лет назад на острове Сарпинский. Однако из-за вывоза древесины на материк изумрудная златка проникла и в областной центр. Погибшие деревья также будут вырубаться.
В Волжском приступили к вырубке ясеней, погибших от вредителя – изумрудной златки. Об этом сообщает ИА «Высота 102». Работы проводятся в том числе и по заявкам жильцов. Засохшие деревья, растущие вблизи жилых домов, представляют особую опасность.Напомним, власти Волжского сообщили о гибели полутора тысяч ясеней в июне прошлого года. Заменить засохшие деревья планируется другими сортами зеленых насаждений.
Не обошла эта беда и Волгоград. Очаг распространения вредителя был выявлен несколько лет назад на острове Сарпинский. Однако из-за вывоза древесины на материк изумрудная златка проникла и в областной центр. Погибшие деревья также будут вырубаться.
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