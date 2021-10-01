Экология

В Волгограде вырубят зараженные изумрудной златкой ясени

Экология 01.10.2021 17:01
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01.10.2021 17:01


Такое решение было принято на сегодняшнем  совещании у временно исполняющего полномочия главы Волгограда Владимира Марченко. Как сообщили ИА «Высота 102» в администрации города, агроэкологи, лесопатологи, общественники и представители профильных подразделений обсудили ситуацию, связанную с заражением ясеней  на острове Сарпинский и в других районах города изумрудной златкой. Наиболее эффективным способом борьбы с вредителем, пришли к выводу участники совещания, является санитарный снос погибших деревьев с последующем уничтожением пораженной древесины. Взамен погибших деревьев специалисты порекомендовали высаживать цветущие кустарники и деревья разных пород, которые будут способствовать росту популяции энтомофагов – полезных насекомых, которые являются естественным врагом для изумрудной златки. «Чем разнообразнее породный состав, тем больше флора городских парков и улиц схожа с природной, где обитает большое количество насекомых», - поделилась мнением ландшафтный архитектор Елена Лисина.
Напомним, городские власти заявили о погибших от златки деревьях весной этого года. Такая же беда случилась и в Волжском. В Волгограде очаг заражения изумрудной златкой был зафиксирован около двух лет назад на острове Сарпинский. Однако, несмотря на объявленный карантин, запрещающий вывоз дров с острова, зараженную древесину транспортировали на материковую часть Волгограда. 

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