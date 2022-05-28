В Волгоградской области молодой мужчина пропал по дороге в хутор

Происшествия 28.05.2022 14:26
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28.05.2022 14:26
В Волгоградской области разыскивают мужчину, который пропал 14 мая. Как сообщили ИА «Высота 102» волонтеры, 41-летний Николай Гончаров в этот день выехал из Новоаннинского в хутор Галушкинский и исчез. С того времени сведений о нем нет.Мужчина выглядит лет на 35-37, его рост 170 см, он худощавого телосложения, со светлыми коротко стриженными волосами.
Был одет в светлые кроссовки с синими вставками по бокам, в темные джинсы, в бейсболку черного цвета.
Всем, кто обладает информацией о пропавшем, просьба сообщить в отдел полиции Новоаннинского района по телефону 8-8447-3-513-13.Напомним, история с пропажей 71-летней пенсионерки с собачкой в Волжском закончилась счастливо. Женщина уже дома с близкими.
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