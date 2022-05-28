Под Волгоградом нашли пропавшую на острове бабушку с собачкой

Счастливо закончилась история с пропавшей жительницей Волжского – она нашлась благодаря неравнодушным людям и вовремя организованным поискам. Как рассказали ИА «Высота 102» волонтеры, 71-летняя женщина пропала 26 мая с территории дачи на острове Зеленый в Волжском. С собой она не взяли ни денег, ни телефона – только любимую собачку. Родные не смогли самостоятельно найти женщину и обратились в полицию. К поискам подключились и волонтеры.
К счастью, накануне женщина нашлась. По свидетельству очевидцев, она бродила около дороги на въезде на Волжскую ГЭС. Ее заметили неравнодушные люди благодаря разосланным ориентировкам. С бабушкой и ее собачкой все в порядке, женщина находится под присмотром родных. Причиной того, что бабушка ушла из дома и не смогла вернуться, могут быть проблемы с памятью пожилого человека
Между тем, на другом острове Сарпинский в Волгограде до сих пор не удается найти пожилую женщину,
которая пропала 15 мая с территории СНТ «Аврора». Годом ранее на Сарпинском бесследно исчез еще один пенсионер.
Волонтеры обращаются к родным пожилых людей – не оставляйте своих бабушек и дедушек в одиночестве, особенно тех, у кого наблюдаются проблемы со здоровьем.