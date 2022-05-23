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В Волгограде ночью начнут ремонт трамвайного переезда

Полезно знать 23.05.2022 20:05
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23.05.2022 20:05


В ночь с 23 по 24 мая МУП «Метроэлектротранс» начинает плановые работы по обновлению трамвайного переезда на пересечении улиц Ангарской и Рокоссовского в Центральном районе. Работы проводятся в ночное время, чтобы не препятствовать штатной работе трамвайных маршрутов, сообщили ИА «Высота 102» в администрации Волгограда.
В период восстановительных работ движение автомобильного транспорта по ул. Рокоссовского будет временно ограничено путем сужения проезжей части за счет той полосы, где проводятся работы. Муниципальные службы призывают волгоградцев с пониманием отнестись к временным неудобствам и заранее планировать маршруты движения.


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