Расследования 23.05.2022 16:58
0
23.05.2022 16:58
Двенадцатый арбитражный апелляционный суд в Саратове согласился с позицией Волгоградского УФАС о многомиллионном картельном сговоре при строительстве детсада в Волжском, которое осуществлялось в рамках нацпроекта. Как сообщили ИА «Высота 102» в антимонопольном ведомстве, в сговоре участвовали управление капитального строительства администрации Волжского, ООО «Каспий» и ФКУ «Исправительная колония № 26 Управления Федеральной службы исполнения наказаний по Волгоградской области» (ИК № 26).
Ранее в феврале 2021 года УКС, ООО «Каспий», ИК № 26 были признаны нарушившими Закон о защите конкуренции* в рамках реализации национального проекта «Демография» при строительстве на территории городского округа - город Волжский в 2020 году детского сада. Сумма контракта составила более 138 млн. рублей.
В соответствии с условиями контракта, заключенного между УКС и ИК № 26, объект должны были сдать 1 декабря 2020 года. Вместе с тем по состоянию на 3 февраля 2021 (дата вынесения УФАС решения по делу о нарушении антимонопольного законодательства) детский сад так и не был сдан в эксплуатацию. В рамках рассмотрения дела в апелляционной инстанции стало известно о сдаче в апреле 2022 года в эксплуатацию указанного детского сада.
Напомним, за картельный сговор исправительная колония была наказана штрафом в 6 миллионов рублей. Было также возбуждено уголовное дело в отношении бывшего начальника управления капитального строительства администрации Волжского Михаила Шушко. Он уже осужден к двум годам лишения свободы условно за служебный подлог, правда, по делу о строительстве другого детского сада в Волжском. Также, как сообщалось, фигурантами уголовного дела стали гендиректор ООО "Каспий" и начальник ФКУ "ИК-26 УФСИН по Волгоградской области".
К слову, ИА «Высота 102» стало первым СМИ, которое обратило внимание на странности с заключением контракта на строительство детского сада в Волжском. В итоге к расследованию подключились УФАС, следователи и прокуратура.
Фото из архива ИА "Высота 102"
Реклама
В Волгограде в разрушенных домах выживают старики с инвалидами23.05.2022 19:17
Расследования 23.05.2022 19:17
В Волгограде рецидивисту дали 4 года за историю с девушкой и Porsche Cayenne23.05.2022 17:43
Расследования 23.05.2022 17:43
Под Волгоградом иностранцу-педофилу дали 15 лет за насилие над детьми сожительницы23.05.2022 16:19
Расследования 23.05.2022 16:19
В Волгограде две УК подозревают в обмане жильцов на 4 млн рублей23.05.2022 14:31
Расследования 23.05.2022 14:31
Хозяина квартиры-притона отдали под суд в Волгограде23.05.2022 13:46
Расследования 23.05.2022 13:46
Трое лжесиловиков осуждены в Волжском за вымогательство23.05.2022 11:26
Расследования 23.05.2022 11:26
В Волгограде 34-летнего мужчину до смерти забили палкой23.05.2022 10:15
Расследования 23.05.2022 10:15
В Волгограде изымают партию нестирающего порошка23.05.2022 08:48
Расследования 23.05.2022 08:48
Покупка оценок обернулась крупным штрафом для волгоградской студентки22.05.2022 16:41
Расследования 22.05.2022 16:41
Группу военных осудят в Волгограде за кражу дизтоплива Минобороны22.05.2022 14:32
Расследования 22.05.2022 14:32
Под Волгоградом сын обокрал отца на полмиллиона и пустился в бега21.05.2022 18:37
Расследования 21.05.2022 18:37
«Думала, вернулись 90-е»: волгоградка, которой вернули квартиру после суда над приставом, может снова ее потерять21.05.2022 13:15
Расследования 21.05.2022 13:15
Жители Перми получили 30 лет на двоих за продажу мефедрона в Волгограде20.05.2022 16:55
Расследования 20.05.2022 16:55
«Брали самые дешевые цветы»: двое молодых волгоградцев сядут за сбыт фальшивок20.05.2022 15:30
Расследования 20.05.2022 15:30
В Волгограде конкурсный управляющий УК-банкрота сядет за растрату 7,5 млн рублей20.05.2022 14:58
Расследования 20.05.2022 14:58
Реклама