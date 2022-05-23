В Волгограде 34-летнего мужчину до смерти забили палкой

В Волгограде 34-летний мужчина скончался в результате жесткого избиения на дачном участке в Тракторозаводском районе. Как сообщила ИА "Высота 102" официальный представитель СУ СК России по Волгоградской области Дарья Буянова, несчастного забил палкой 30-летний приятель. При этом, находившиеся рядом мужчина и женщина из той же компании вместо помощи погибшему предпочли скрыться на время расправы.

– С 13 мая и на протяжении недели компания из четырех человек, троих мужчин и одной женщины, отдыхала на территории СНТ в Тракторозаводском районе. Все эти дни волгоградцы выпивали, а вечером 18 мая между подозреваемым и 34-летним пострадавшим произошел конфликт, – рассказала обстоятельства убийства представитель СУ СК информагентству. – В ходе ссоры злоумышленник, схватив деревянную палку, стал наносить своему знакомому неоднократные удары по различным частям тела. Мужчина и женщина, находившиеся в доме, убежали, опасаясь за свою жизнь.

Бросившие без помощи приятеля волгоградцы вернулись на дачу только на следующий день. К тому моменту пострадавший скончался, а убийца бесследно исчез.

Следственным отделом по Тракторозаводскому району возбуждено уголовное дело в отношении 30-летнего мужчины. Он подозревается в умышленном причинении тяжкого вреда здоровью, повлекшем по неосторожности смерть потерпевшего, – сообщает Дарья Буянова. – В настоящее время следователями проводится комплекс следственных действий, направленных на установление всех обстоятельств произошедшего.

Учинившего расправу 30-летнего волгоградца задержала полиция. На время расследования его заключили под стражу.