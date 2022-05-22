Водитель «Волги» погиб в жутком ДТП под Волгоградом

Происшествия 22.05.2022 10:40
0
22.05.2022 10:40
Лобовое ДТП, в котором погиб один человек, произошло в Среднеахтубинском районе Волгоградской области. Как сообщили в региональном главке МВД, накануне вечером на 7 км автодороги «Класнослободск-Средняя Ахтуба» столкнулись «ГАЗ-2410» («Волга») и Kia Rio.
По предварительной информации, водитель «Волги», которые ехал со стороны Краснослободска в рабочий поселок Средняя Ахтуба, не справился с управлением и врезался в иномарку, которая двигалась во встречном направлении по своей полосе.
В результате ДТП водитель «Волги» скончался на месте происшествия до прибытия скорой помощи. Его личность устанавливается. Водитель и женщина-пассажир автомашины Kia Rio доставлены в больницу, от госпитализации отказались.
Фото: ГУ МВД России по Волгоградской области
Реклама
Случайный пешеход пострадала в ДТП у кладбища в Волжском22.05.2022 11:01
Происшествия 22.05.2022 11:01
Зять мэра Волжского Рустам Керимов сбил 14-летнего подростка21.05.2022 20:40
Происшествия 21.05.2022 20:40
Сели в лужу: под Волгоградом 14-летние подростки утопили машину, скрываясь от полиции21.05.2022 15:11
Происшествия 21.05.2022 15:11
Стали известны подробности о пострадавших в двойном ДТП в Волгограде21.05.2022 10:54
Происшествия 21.05.2022 10:54
В Волгограде мужчину ударили ножом в живот за курение в туалете21.05.2022 10:20
Происшествия 21.05.2022 10:20
В Волгограде в ДТП пострадали трое взрослых и 10-летний ребенок21.05.2022 08:48
Происшествия 21.05.2022 08:48
В Волгоградской области селянин попался на браконьерстве и коррупции20.05.2022 18:00
Происшествия 20.05.2022 18:00
В хуторе Волгоградской области бешеная кошка покусала хозяина20.05.2022 15:13
Происшествия 20.05.2022 15:13
Двух братьев поймали за воровство электросамокатов в центре Волгограда20.05.2022 11:43
Происшествия 20.05.2022 11:43
Под Волгоградом в пожаре погибла 53-летняя женщина20.05.2022 11:20
Происшествия 20.05.2022 11:20
В Котово Волгоградской области устраняют аварию на магистральном водоводе19.05.2022 13:46
Происшествия 19.05.2022 13:46
Двое студентов испортили себе жизнь наркозакладками в Волгограде19.05.2022 13:07
Происшествия 19.05.2022 13:07
ДТП с участием «Нивы» и двух маршруток произошло в Волгограде19.05.2022 11:52
Происшествия 19.05.2022 11:52
В Волгограде водитель иномарки погиб в ДТП с деревом19.05.2022 10:21
Происшествия 19.05.2022 10:21
Житель Волжского поджег дверь ТЦ и бросил камень в лицо женщины18.05.2022 19:29
Происшествия 18.05.2022 19:29
Реклама