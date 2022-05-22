Происшествия

Водитель «Волги» погиб в жутком ДТП под Волгоградом

Происшествия 22.05.2022 10:40
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22.05.2022 10:40



Лобовое ДТП, в котором погиб один человек, произошло в Среднеахтубинском районе Волгоградской области. Как сообщили в региональном главке МВД, накануне вечером на 7 км автодороги «Класнослободск-Средняя Ахтуба» столкнулись «ГАЗ-2410» («Волга») и Kia Rio.



По предварительной информации, водитель «Волги», которые ехал со стороны Краснослободска в рабочий поселок Средняя Ахтуба, не справился с управлением и врезался в иномарку, которая двигалась во встречном направлении по своей полосе.



В результате ДТП водитель «Волги» скончался на месте происшествия до прибытия скорой помощи. Его личность устанавливается. Водитель и женщина-пассажир автомашины Kia Rio доставлены в больницу, от госпитализации отказались.
Фото: ГУ МВД России по Волгоградской области

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