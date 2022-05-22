Водитель «Волги» погиб в жутком ДТП под Волгоградом









Лобовое ДТП, в котором погиб один человек, произошло в Среднеахтубинском районе Волгоградской области. Как сообщили в региональном главке МВД, накануне вечером на 7 км автодороги «Класнослободск-Средняя Ахтуба» столкнулись «ГАЗ-2410» («Волга») и Kia Rio.













По предварительной информации, водитель «Волги», которые ехал со стороны Краснослободска в рабочий поселок Средняя Ахтуба, не справился с управлением и врезался в иномарку, которая двигалась во встречном направлении по своей полосе.













В результате ДТП водитель «Волги» скончался на месте происшествия до прибытия скорой помощи. Его личность устанавливается. Водитель и женщина-пассажир автомашины Kia Rio доставлены в больницу, от госпитализации отказались.

Фото: ГУ МВД России по Волгоградской области