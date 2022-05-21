В Волгограде в ДТП пострадали трое взрослых и 10-летний ребенок

В ночном ДТП на Третьей продольной в Волгограде столкнулись «Нива» и легковая иномарка. Сообщается о четырех пострадавших, в том числе малолетнем ребенке. Инцидент произошел накануне поздним вечером.

— Трое взрослых пациентов доставлены в больницу № 25 Дзержинского района Волгограда, — пояснили в комитете здравоохранения Волгоградской области. — Ребенок 2012 года рождения направлен в больницу № 7.

Как добавили в облздраве, в двадцать пятую больницу доставили трех мужчин в возрасте 27, 42 и 35 лет. Подробности по состоянию на сегодня уточняются.

ИА «Высота 102» направило запрос в ГУ МВД России по Волгоградской области.

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