Происшествия

Стали известны подробности о пострадавших в двойном ДТП в Волгограде

Происшествия 21.05.2022 10:54
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21.05.2022 10:54


В Тракторозаводском районе Волгограда на Третьей продольной накануне произошло двойное ДТП. Сегодня, 21 мая, ИА «Высота 102» стали известны подробности состояния пострадавших в аварии, в том числе малолетнего ребенка.  

— 27-летний пациент осмотрен в приемном покое.  Отказался от госпитализации, отправлен на амбулаторное лечение, — прокомментировали в комитете здравоохранения Волгоградской области. — 42-летний пациент находится в отделении сочетанной травмы в стабильном состоянии  средней степени тяжести. 35-летний пострадавший помещен в нейрохирургическое отделение также в стабильном состоянии средней степени тяжести. 10-летняя девочка госпитализирована в нейрохирургическое отделение больницы № 7. Врачи оценивают состояние ребенка как  средней тяжести. 


По данным ГУ МВД России по Волгоградской области, ДТП произошло в 20.26 на севере Волгограда.

— По предварительной информации, 28-летний водитель за рулем иномарки Toyota RAV4 двигался со стороны улицы Алюминиевая в направлении поселка Водстрой, — пояснили в пресс-службе областного главка МВД. — Напротив дома № 5 по улице Автомагистральной водитель выехал на полосу встречного движения, где столкнулся с автомашиной «УАЗ Патриот», после чего столкнулся с автомобилем ВАЗ-21214. 

По информации полицейского ведомства, в результате дорожной аварии доставлены в больницу водитель Toyota RAV4 и его 31-летний пассажир, а также 42-летний водитель «Нивы» и две пассажирки в возрасте 44 и 10 лет. 

Фото: ГУ МВД России по Волгоградской области

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