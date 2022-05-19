Водитель «Нивы» устроил массовое ДТП с двумя маршрутками в Волгограде

В Тракторозаводском районе Волгограда сегодня, 19 мая, произошло ДТП с участием «Нивы» и двух маршруток. Как сообщили ИА «Высота 102» в ГУ МВД России по Волгоградской области, авария произошла утром на пересечении проспекта Ленина с улицей Дегтярева.

Водитель «Нивы» столкнулся с маршруткой ЗС, которую впоследствии отбросило на ехавшую впереди маршрутку №160. От удара последняя вылетела на обочину, где врезалась в столб.

В момент аварии, к счастью, микроавтобусы двигались без пассажиров. Пострадавших нет.

Фото ГУ МВД России по Волгоградской области