



Военнослужащий из Волгограда Рафик Магомедкеримов 45 дней пробыл в плену на Украине. Применяя пытки и психологическое насилие, сотрудники СБУ и боевики нацбата «Азов»* вынудили контрактника сделать ряд заявлений против специальной военной операции. Видео с «признаниями» сержанта российской армии в марте этого года мгновенно разошлись по соцсетям.

Как пытали российских пленных украинские националисты, где записывались постановочные антироссийские видео и как волгоградцу удалось вернуться домой — в специальном репортаже ИА «Высота 102».





«Хотели разорвать на две части»

Через три дня после начала спецоперации российских войск на Украине Рафик Магомедкеримов попал в плен. Как вспоминает контрактник, после начавшегося обстрела из минометов и артиллерии, он отстал от колонны, а чуть позже попытался выбраться к своим.

— Начали бить по колонне. Минометы, тяжелая артиллерия, как я помню. Наши танки и БМП дали ответный бой, — рассказывает сержант.

Военнослужащий смог добраться с оружием до ближайшего села. Недалеко от трассы Рафик наткнулся на группу территориальной обороны ВСУ. «Бросай оружие или убьем»: после этих слов на уже безоружного бойца обрушился град ударов.

— Они сначала вообще хотели меня привязать к технике и разорвать тело на две части. Потом один из них [участник теробороны] кому-то позвонил и краем уха я услышал, что им нужны живые пленные. Мне замотали скотчем глаза, связали руки и мощными пинками загнали в транспорт.

Отрезанные пальцы и кровавая пыточная

Дальше, вспоминает Магомедкеримов, он попал в настоящий ад. С первых дней его и других плененных военнослужащих российской армии подвергали жестоким пыткам и унижениям.

— Как бешеные стали кидаться: «Что вы здесь делаете, оккупанты?». Били по почкам, печени, селезенке, приговаривая при этом: «Зачем они теперь вам». Отбивали ноги в определенных местах, где самые больные точки, руки. Угрожали изнасиловать, — рассказывает волгоградец.

Истязатели едва не отрезали ухо одному из пленных офицеров. Садисты с жовто-блакитными флагами на шевронах снимали издевательства на камеры мобильных.

— Он [сбушник]прям кричал — отдай! Это мое ухо! Мне не хватает для коллекции, — вспоминает Рафик. — В тот раз все обошлось, если можно так сказать. Лично убийств я не видел, но знал, что некоторые люди просто бесследно исчезали. Отрезанные пальцы — норма.

Через некоторое время пленных перебросили в другой населенный пункт. Все передвижения проходили в атмосфере строгой секретности. Российским военнослужащим обматывали скотчем глаза, надевали на головы мешки или рукава футболок и в таком виде перевозили.

— Били постоянно. «Азовцы»* били, сбушники. Нам не позволяли вставать, разговаривать, поднимать голову. Мы лежали целыми днями на полу в так называемом спортзале — страшная пыточная. Однажды мне удалось зацепить глазом в один из моментов кусок стены — он весь был в крови. Потом я узнал, что здесь зарезали одного из наших офицеров. По ночам раздавались нечеловеческие крики и стоны. Каждый из нас думал — кто следующий, — делится Рафик. — Чтобы встать и пойти в туалет мы должны были кричать «Слава Украине!». Только после этого нас цепочкой друг за другом выводили. Били по дороге, в туалете и обратно — по ногам, почкам, спине. Прилетало и в голову. Но лицо старались не трогать.

О медпомощи не шло и речи. Из еды — три ложки гречневой каши за весь день — именно такой рацион считался украинской стороной достаточным. Рафик уточнил, что за время нахождения в плену он потерял почти 20 килограммов.

Одним из любимейших развлечений в украинских застенках было психологическое насилие. По словам Магомедкеримова, полуживых от избиений пленных солдат заставляли учить гимн Украины, запрещали говорить на русском, смеялись и били, когда те не могли выговорить слово «паляница». Особое удовольствие садистам доставляли моменты, когда военнослужащие российской армии выкрикивали против президента РФ примитивные оскорбления.

«Умрете или станете инвалидами»

Спустя месяц ежедневных побоев Рафика и других российских военных стали готовить к постановочным видео. От пленных под страхом смерти и увечий требовали оговорить себя и сослуживцев, рассказать о «кровавой» армии РФ.

— Сам процесс записи был устроен так: рядом сидел якобы журналист, за спиной оператора всегда находился боевик «Азова»* или сбушник с оружием в руках. Периодически они для острастки могли избить любого из нас и дальше продолжать запись, — вспоминает военный. — Также, напротив говорившего пленного ставили ноутбук, на экране которого крупным шрифтом выводился требуемый для произношения текст. Отказаться было невозможно. Они так и говорили: «У вас две дороги — будете говорить что нужно, либо станете инвалидами или умрете». Повторюсь, отказаться вариантов не было. Ни у кого из нас.

Постановочные видео, как уточнил Рафик, снимались в Киеве. С ним «писали» два ролика, в которых он просил прощения у жителей Украины и рассказывал в красках о «преступлениях» российской армии. Также волгоградец участвовал в пресс-конференции военнопленных, запись которой опубликовали на Youtube 19 марта 2022 года, где призывал военных из России не приезжать на Украину.

— У нас у всех во время конференции лежали листовки с текстами, и мы периодически туда заглядывали, чтобы не ошибиться. До этого нас заставляли зубрить все, что было придумано. Кто не мог запомнить с первого раза — сразу получал по голове. Перед конференцией нам сказали, что если им что-то не понравится по итогу, то для нас этот день может оказаться последним.

Второй день рождения

После почти двухмесячного плена Магомедкеримов вернулся домой — обратно в Волгоград. Дата 14 апреля стала для него вторым днем рождения.

— Мы не ожидали, что нас обменяют. В один из дней к нам снова пришли, завязали глаза — мы подумали, что опять готовятся перебросить в другой населенный пункт. Стали выводить из камер, ставили у стенки. В какой-то момент показалось, что это все. Конец. Сейчас просто расстреляют, — делится контрактник. — Но потом одному из наших [российских] офицеров сказали, что будут менять нас, при этом пригрозили, чтобы мы вели себя тихо, слушали команды, иначе нас угрожали убить прямо на месте обмена.

Волгоградцу до сих пор снятся кошмары после пережитого в украинских застенках.

— Постоянно тревога какая-то не отпускает. Закрываю глаза и кажется, что снова там, под обстрелом. Стал плохо спать, а если удастся «отключиться», вижу один и тот же сон: снова и снова куда-то бегу, стреляю, после оказываюсь в плену. Пытки, пытки, пытки… Отрезанные пальцы, этот гадкий смех и ощущение полной беспомощности. Как будто я снова со связанными руками лежу на полу в спортзале, слышу крики и стоны наших бойцов, — Рафик смотрит куда-то в сторону и в очередной раз закуривает.

* Батальон «Азов» — запрещенная в России экстремистская организация.