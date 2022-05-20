Расследования

«Пытки и постановочные видео»: плененный на Украине сержант из Волгограда рассказал о зверствах СБУ

Расследования 20.05.2022 18:00
0
20.05.2022 18:00


Военнослужащий из Волгограда Рафик Магомедкеримов 45 дней пробыл в плену на Украине. Применяя пытки и психологическое насилие, сотрудники СБУ и боевики нацбата «Азов»* вынудили контрактника сделать ряд заявлений против специальной военной операции. Видео с «признаниями» сержанта российской армии в марте этого года мгновенно разошлись по соцсетям.

Как пытали российских пленных украинские националисты, где записывались постановочные антироссийские видео и как волгоградцу удалось вернуться домой — в специальном репортаже ИА «Высота 102».



«Хотели разорвать на две части»

Через три дня после начала спецоперации российских войск на Украине Рафик Магомедкеримов попал в плен. Как вспоминает контрактник, после начавшегося обстрела из минометов и артиллерии, он отстал от колонны, а чуть позже попытался выбраться к своим.

— Начали бить по колонне. Минометы, тяжелая артиллерия, как я помню. Наши танки и БМП дали ответный бой, — рассказывает сержант.

Военнослужащий смог добраться с оружием до ближайшего села. Недалеко от трассы Рафик наткнулся на группу территориальной обороны ВСУ. «Бросай оружие или убьем»: после этих слов на уже безоружного бойца обрушился град ударов.

— Они сначала вообще хотели меня привязать к технике и разорвать тело на две части. Потом один из них [участник теробороны] кому-то позвонил и краем уха я услышал, что им нужны живые пленные. Мне замотали скотчем глаза, связали руки и мощными пинками загнали в транспорт.

Отрезанные пальцы и кровавая пыточная

Дальше, вспоминает Магомедкеримов, он попал в настоящий ад. С первых дней его и других плененных военнослужащих российской армии подвергали жестоким пыткам и унижениям.

— Как бешеные стали кидаться: «Что вы здесь делаете, оккупанты?». Били по почкам, печени, селезенке, приговаривая при этом: «Зачем они теперь вам». Отбивали ноги в определенных местах, где самые больные точки, руки. Угрожали изнасиловать, — рассказывает волгоградец.

Истязатели едва не отрезали ухо одному из пленных офицеров. Садисты с жовто-блакитными флагами на шевронах снимали издевательства на камеры мобильных.

— Он [сбушник]прям кричал — отдай! Это мое ухо! Мне не хватает для коллекции, — вспоминает Рафик. — В тот раз все обошлось, если можно так сказать. Лично убийств я не видел, но знал, что некоторые люди просто бесследно исчезали. Отрезанные пальцы — норма.

Через некоторое время пленных перебросили в другой населенный пункт. Все передвижения проходили в атмосфере строгой секретности. Российским военнослужащим обматывали скотчем глаза, надевали на головы мешки или рукава футболок и в таком виде перевозили.

— Били постоянно. «Азовцы»* били, сбушники. Нам не позволяли вставать, разговаривать, поднимать голову. Мы лежали целыми днями на полу в так называемом спортзале — страшная пыточная. Однажды мне удалось зацепить глазом в один из моментов кусок стены — он весь был в крови. Потом я узнал, что здесь зарезали одного из наших офицеров. По ночам раздавались нечеловеческие крики и стоны. Каждый из нас думал — кто следующий, — делится Рафик. — Чтобы встать и пойти в туалет мы должны были кричать «Слава Украине!». Только после этого нас цепочкой друг за другом выводили. Били по дороге, в туалете и обратно — по ногам, почкам, спине. Прилетало и в голову. Но лицо старались не трогать.

О медпомощи не шло и речи. Из еды — три ложки гречневой каши за весь день — именно такой рацион считался украинской стороной достаточным. Рафик уточнил, что за время нахождения в плену он потерял почти 20 килограммов.

Одним из любимейших развлечений в украинских застенках было психологическое насилие. По словам Магомедкеримова, полуживых от избиений пленных солдат заставляли учить гимн Украины, запрещали говорить на русском, смеялись и били, когда те не могли выговорить слово «паляница». Особое удовольствие садистам доставляли моменты, когда военнослужащие российской армии выкрикивали против президента РФ примитивные оскорбления.

«Умрете или станете инвалидами»

Спустя месяц ежедневных побоев Рафика и других российских военных стали готовить к постановочным видео. От пленных под страхом смерти и увечий требовали оговорить себя и сослуживцев, рассказать о «кровавой» армии РФ.

— Сам процесс записи был устроен так: рядом сидел якобы журналист, за спиной оператора всегда находился боевик «Азова»* или сбушник с оружием в руках. Периодически они для острастки могли избить любого из нас и дальше продолжать запись, — вспоминает военный. — Также, напротив говорившего пленного ставили ноутбук, на экране которого крупным шрифтом выводился требуемый для произношения текст. Отказаться было невозможно. Они так и говорили: «У вас две дороги — будете говорить что нужно, либо станете инвалидами или умрете». Повторюсь, отказаться вариантов не было. Ни у кого из нас.

Постановочные видео, как уточнил Рафик, снимались в Киеве. С ним «писали» два ролика, в которых он просил прощения у жителей Украины и рассказывал в красках о «преступлениях» российской армии. Также волгоградец участвовал в пресс-конференции военнопленных, запись которой опубликовали на Youtube 19 марта 2022 года, где призывал военных из России не приезжать на Украину.

— У нас у всех во время конференции лежали листовки с текстами, и мы периодически туда заглядывали, чтобы не ошибиться. До этого нас заставляли зубрить все, что было придумано. Кто не мог запомнить с первого раза — сразу получал по голове. Перед конференцией нам сказали, что если им что-то не понравится по итогу, то для нас этот день может оказаться последним.

Второй день рождения

После почти двухмесячного плена Магомедкеримов вернулся домой — обратно в Волгоград. Дата 14 апреля стала для него вторым днем рождения.

— Мы не ожидали, что нас обменяют. В один из дней к нам снова пришли, завязали глаза — мы подумали, что опять готовятся перебросить в другой населенный пункт. Стали выводить из камер, ставили у стенки. В какой-то момент показалось, что это все. Конец. Сейчас просто расстреляют, — делится контрактник. — Но потом одному из наших [российских] офицеров сказали, что будут менять нас, при этом пригрозили, чтобы мы вели себя тихо, слушали команды, иначе нас угрожали убить прямо на месте обмена.

Волгоградцу до сих пор снятся кошмары после пережитого в украинских застенках.

— Постоянно тревога какая-то не отпускает. Закрываю глаза и кажется, что снова там, под обстрелом. Стал плохо спать, а если удастся «отключиться», вижу один и тот же сон: снова и снова куда-то бегу, стреляю, после оказываюсь в плену. Пытки, пытки, пытки… Отрезанные пальцы, этот гадкий смех и ощущение полной беспомощности. Как будто я снова со связанными руками лежу на полу в спортзале, слышу крики и стоны наших бойцов, — Рафик смотрит куда-то в сторону и в очередной раз закуривает.

* Батальон «Азов» — запрещенная в России экстремистская организация.

Комментарии
Есть новости? Пиши и звони в редакцию: +7 (937) 55-66-102
Поделиться
Реклама

Пластиковые, алюминиевые окна и двери. 8-917-338-15-85

Комфорт-класс на Тулака! Квартиры от застройщика ГК Волгострой

Урны, контейнеры для отходов в наличии. Доставка!8(8442) 95-50-05

Майские новинки в видеосервисе Wink
Расследования
20.05.2022 16:55
Расследования 20.05.2022 16:55
Комментарии

0
Далее
Расследования
20.05.2022 15:30
Расследования 20.05.2022 15:30
Комментарии

0
Далее
Расследования
20.05.2022 14:58
Расследования 20.05.2022 14:58
Комментарии

0
Далее
Расследования
20.05.2022 10:01
Расследования 20.05.2022 10:01
Комментарии

0
Далее
Расследования
19.05.2022 19:06
Расследования 19.05.2022 19:06
Комментарии

0
Далее
Расследования
19.05.2022 17:26
Расследования 19.05.2022 17:26
Комментарии

0
Далее
Расследования
19.05.2022 15:41
Расследования 19.05.2022 15:41
Комментарии

0
Далее
Расследования
19.05.2022 15:00
Расследования 19.05.2022 15:00
Комментарии

0
Далее
Расследования
19.05.2022 11:15
Расследования 19.05.2022 11:15
Комментарии

0
Далее
Расследования
19.05.2022 10:47
Расследования 19.05.2022 10:47
Комментарии

0
Далее
Расследования
19.05.2022 09:06
Расследования 19.05.2022 09:06
Комментарии

0
Далее
Расследования
18.05.2022 18:39
Расследования 18.05.2022 18:39
Комментарии

0
Далее
Расследования
18.05.2022 17:52
Расследования 18.05.2022 17:52
Комментарии

0
Далее
Расследования
18.05.2022 12:25
Расследования 18.05.2022 12:25
Комментарии

0
Далее
Расследования
18.05.2022 11:41
Расследования 18.05.2022 11:41
Комментарии

0
Далее

Лента новостей

22:10
Травматолог из Волгограда рассказал, как пережить с детьми летние каникулы без увечийСмотреть фотографии
21:11
Поисковики из Новгородской области установили личность солдата из СталинградаСмотреть фотографии
20:33
В Волгограде водитель снес дорожный знак и надеялся уйти по-английскиСмотреть фотографии
20:09
«Благодарю за каждую минуту, что провела с ним»: в Волгограде скончался известный художник Александр ТатаренкоСмотреть фотографии
18:00
В Волгоградской области селянин попался на браконьерстве и коррупцииСмотреть фотографии
18:00
«Пытки и постановочные видео»: плененный на Украине сержант из Волгограда рассказал о зверствах СБУСмотреть фотографииCмотреть видео
17:44
В Волгограде из-за марафона на 2 дня перекроют Нулевую ПродольнуюСмотреть фотографии
17:06
«Инцидент мог привести к гибели людей»: в Волгограде проверили готовность к авариям на очистныхСмотреть фотографии
16:55
Жители Перми получили 30 лет на двоих за продажу мефедрона в ВолгоградеСмотреть фотографии
16:04
Путин наградил волгоградских врачей медалями Луки КрымскогоСмотреть фотографии
15:51
На Волгоград обрушились обещанные МЧС гроза и шквалистый ветерСмотреть фотографии
15:46
Администрацию Волгограда заставили вывезти горы мусора с улицы ХользуноваСмотреть фотографииCмотреть видео
15:30
«Брали самые дешевые цветы»: двое молодых волгоградцев сядут за сбыт фальшивокСмотреть фотографии
15:13
В хуторе Волгоградской области бешеная кошка покусала хозяинаСмотреть фотографии
14:58
В Волгограде конкурсный управляющий УК-банкрота сядет за растрату 7,5 млн рублейСмотреть фотографии
14:55
Тракторный рынок в Волгограде готовят к глобальному переездуСмотреть фотографии
14:24
Грозы, град и шквалистый ветер обрушатся на Волгоград в ближайшие часыСмотреть фотографии
13:53
Госдуме предложили убрать возрастной предел для службы по контрактуСмотреть фотографии
13:37
Туристы познакомились с легендарными местами Волгограда благодаря аудиогиду МТССмотреть фотографии
13:29
В Волгограде чиновники отказались увеличивать количество автобусов дачного маршрута №103Смотреть фотографии
13:18
В оценке экологического здоровья Волги приняли участие волонтёры СбераСмотреть фотографии
13:14
Бренды Sinsay, Reserved и Mohito возвращаются в торговые центры ВолгоградаСмотреть фотографии
13:00
Комиссию за вывоз мусора взвалили на жителей Волгоградской областиСмотреть фотографии
12:45
В Волгограде мелкий бизнес вслед за «СуперМАНом» готовится уйти с Центрального рынкаСмотреть фотографии
11:45
100% российский: Wink включен в реестр отечественного программного обеспеченияСмотреть фотографии
11:44
В Волгограде оштрафовали мусорную компанию экс-депутата ЛитвиненкоСмотреть фотографии
11:43
Двух братьев поймали за воровство электросамокатов в центре ВолгоградаСмотреть фотографии
11:20
Под Волгоградом в пожаре погибла 53-летняя женщинаСмотреть фотографии
10:34
Банк «Открытие»: при выборе новой машины ее цвет для россиян малозначимСмотреть фотографии
10:30
Самый затопленный перекресток в Волгограде осушают снегоуборщики: видеоСмотреть фотографииCмотреть видео
Реклама
Реклама
 