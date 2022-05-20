Расследования

Жители Перми получили 30 лет на двоих за продажу мефедрона в Волгограде

Расследования 20.05.2022 16:55
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20.05.2022 16:55



По 15 лет лишения свободы в колонии особого режима каждому назначил Центральный районный суд Волгограда двум жителям Пермского края. Как сообщила старший помощник прокурора Волгоградской области Оксана Черединина, мужчины признаны виновными в попытке сбыта 1 килограмма мефедрона - синтетического наркотика в особо крупном размере с использованием Интернета. 
Следствием и судом установлено, что в октябре 2020 года, находясь в Перми, через Интернет они договорились с сообщником о сбыте наркотиков. В их обязанности входило получение оптовых партий наркотических средств, их временное хранение, устройство тайников-закладок и сообщение об их местонахождении соучастнику.
По указанию куратора мужчины приехали в Волгоград для дальнейшего распространения оптовой партии мефедрона массой 1 кг. Однако довести преступный умысел до конца не смогли, поскольку их задержали.
Приговор в законную силу не вступил и может быть обжалован в апелляционном порядке.

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