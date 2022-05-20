«Брали самые дешевые цветы»: двое молодых волгоградцев сядут за сбыт фальшивок

В Волгограде к суду готовятся 17-летний и 22-летний местные жители, задержанные в феврале полицейскими за сбыт фальшивых денег. Сегодня официальный представитель СУ СК России по Волгоградской области Дарья Буянова сообщила о завершении расследования уголовного дела. Молодые волгоградцы обвиняются в хранении, перевозке и сбыте поддельных купюр.

Как установили следователи, три фальшивые пятитысячные купюры волгоградцы заказали через Интернет и 24 февраля получили посылку на почте.

– Затем, находясь на территории Советского и Кировского районов Волгограда, обвиняемые осуществили сбыт указанных денежных купюр в различных торговых павильонах, – сообщила Дарья Буянова информагентству. – Противоправная деятельность местных жителей была пресечена оперативными сотрудниками управления экономической безопасности и противодействия коррупции областного Главка МВД.

Известно, что разменивали деньги волгоградцы в цветочных магазинах.

– Обвиняемые заходили в цветочные лавки и брали самые дешевые цветы, – пояснили в следственных органах «Высоте 102».

Материалы уголовного дела переданы в суд. 22-летиний волгоградец находится в СИЗО, его 17-летний подельник - под присмотром родителей дома.