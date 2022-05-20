В Волгограде из-за ливня троллейбусу № 15а отрезали путь на Семь ветров

В Волгограде из-за обильных осадков, в результате которых оказалась затоплена проезжая часть по улице Качинцев, на время изменили схему движения троллейбуса № 15а. Как сообщили информагентству «Высота 102» в администрации города, в настоящее время общественный транспорт, минуя улицу Качинцев и Семь ветров, движется по проспекту Жукова до улицы Землячки.

– На время проведения работ по устранению последствий ливня общественный транспорт ходит в штатном режиме за исключением маршрута троллейбуса №15а, – прокомментировали в мэрии. – Троллейбусы курсируют в изменённых границах без заезда на улицу Качинцев.

Дождь в Волгограде не прекращается вторые сутки и, по сведениям синоптиков, осадки ожидаются ближайшие несколько дней.