Здравоохранение

Волгоградские хирурги проводят сложнейшие операции на сердце

Здравоохранение 13.05.2022 20:03
13.05.2022 20:03


В Волгоградской области 1948 жителям с начала года оказали высокотехнологичную медицинскую помощь по профилю сердечно-сосудистой хирургии. Это направление лидирует в регионе.

Как сообщили в облкомздраве, сложнейшие операции выполняются для жителей Волгоградской области бесплатно по полису ОМС.

Так, в 2022 году хирургами-электрофизиологами  областного клинического кардиоцентра уже проведено 194 операции по установке искусственных водителей ритма (кардиостимуляторов). Основная задача этого аппарата – обеспечить бесперебойную работу сердца, при тяжелых нарушениях сердечного ритма.

В прошлом году подобных операций в регионе было выполнено 1000, из них 933 в отделении хирургического лечения сложных нарушений ритма сердца и кардиостимуляции  областного кардиоцентра.

Фото: комитет здравоохранения Волгоградской области

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