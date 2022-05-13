Волгоградские хирурги проводят сложнейшие операции на сердце

В Волгоградской области 1948 жителям с начала года оказали высокотехнологичную медицинскую помощь по профилю сердечно-сосудистой хирургии. Это направление лидирует в регионе.

Как сообщили в облкомздраве, сложнейшие операции выполняются для жителей Волгоградской области бесплатно по полису ОМС.

Так, в 2022 году хирургами-электрофизиологами областного клинического кардиоцентра уже проведено 194 операции по установке искусственных водителей ритма (кардиостимуляторов). Основная задача этого аппарата – обеспечить бесперебойную работу сердца, при тяжелых нарушениях сердечного ритма.

В прошлом году подобных операций в регионе было выполнено 1000, из них 933 в отделении хирургического лечения сложных нарушений ритма сердца и кардиостимуляции областного кардиоцентра.

Фото: комитет здравоохранения Волгоградской области