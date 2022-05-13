Борьба с коррупцией

УФАС выявило сговор чиновников и коммерсантов при благоустройстве Волжского

Борьба с коррупцией 13.05.2022 13:39
13.05.2022 13:39


МБУ «Комбинат благоустройства» администрации Волжского оштрафовано на 1 миллион 123 тысячи рублей за антиконкурентный сговор. Как сообщили ИА «Высота 102» в Волгоградском УФАС,  в мае прошлого года заказчик – МБУ «Комбинат благоустройства» - заключил с двумя подрядчиками  как с единственными поставщиками в незначительный промежуток времени (4 дней) 3 контракта на выполнение работ по благоустройству общественных территорий Волжского на общую сумму свыше 100 миллионов рублей.

Указанные действия заказчика и подрядчиков были признаны УФАС нарушением п. 3 ч. 4 ст. 11 Закона о защите конкуренции 135-ФЗ. Заключение таких соглашений, считают в УФАС, привели к недопущению, ограничению, устранению конкуренции на рынке выполнения работ по благоустройству общественных территорий Волжского.

Санкции статьи 14.32 КоАП РФ, предусматривающей «оборотные» штрафы за совершение антимонопольных правонарушений, ставят размер административного штрафа в зависимость от выручки или расходов правонарушителя на конкретном товарном рынке, пояснили в ведомстве. 


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