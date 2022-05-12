В Волгограде стоматологи и травматологи ЮФО покажут кунг-фу

В Волгограде состоится знаковый турнир для Южного федерального округа «Врачи на татами». Участниками соревнований по кунг-фу выступят студенты медицинских и фармацевтических вузов. Как сообщает ИА «Высота 102», поединки состоятся 14 и 15 мая в гандбольном зале спорткомплекса «Динамо».

— Почему именно медики? Я сам стоматолог. В прошлом году выиграл грант от Росмолодежи на проведение турнира. Мне всегда было непонятно, почему студенты других вузов участвуют в подобных соревнованиях, а медицина всегда остается в стороне, — рассказал информагентству руководитель проекта, мастер спорта по кунг-фу Дибир Алиханов. — Для ЮФО такой турнир в новинку. Можно сказать, что это первое в своем роде состязание между студентами медвузов.

В поединках участвуют спортсмены старше 18 лет в 10 весовых категориях. Заявлены бойцы из Астрахани, Ростова и Волгограда. От города-героя примут участие 23 студента. Уровень подготовки — от перворазрядников до мастеров спорта.

— Формат поединков — три раунда по две минуты. Экипировка — шлем и боксерские перчатки. Запрещены удары коленями и локтями. Победители получат дипломы и кубки, — добавил Алиханов.

По словам организаторов, бои обещают быть зрелищными. На татами схлестнутся мастера волной борьбы, тайского бокса, кикбоксинга и других видов единоборств. Что примечательно, в поединках будут участвовать будущие стоматологи, ортопеды, травматологи и провизоры. В абсолютной весовой категории свыше 93 килограммов заявлен педиатр.

Открытие соревнований состоится 14 мая в 12.00. В воскресенье, 15 мая, пройдут полуфинальные и финальные бои. Всего запланировано около 25 поединков. Вход свободный.