Спорт

В Волгограде стоматологи и травматологи ЮФО покажут кунг-фу

Спорт 12.05.2022 21:16
12.05.2022 21:16


В Волгограде состоится знаковый турнир для Южного федерального округа «Врачи на татами». Участниками соревнований по кунг-фу выступят студенты медицинских и фармацевтических вузов. Как сообщает ИА «Высота 102», поединки состоятся 14 и 15 мая в гандбольном зале спорткомплекса «Динамо». 

— Почему именно медики? Я сам стоматолог. В прошлом году выиграл грант от Росмолодежи на проведение турнира. Мне всегда было непонятно, почему студенты других вузов участвуют в подобных соревнованиях, а медицина всегда остается в стороне, — рассказал информагентству руководитель проекта, мастер спорта по кунг-фу Дибир Алиханов. — Для ЮФО такой турнир в новинку. Можно сказать, что это первое в своем роде состязание между студентами медвузов. 

В поединках участвуют спортсмены старше 18 лет в 10 весовых категориях. Заявлены бойцы из Астрахани, Ростова и Волгограда. От города-героя примут участие 23 студента. Уровень подготовки — от перворазрядников до мастеров спорта. 

— Формат поединков — три раунда по две минуты. Экипировка — шлем и боксерские перчатки. Запрещены удары коленями и локтями. Победители получат дипломы и кубки, — добавил Алиханов. 

По словам организаторов, бои обещают быть зрелищными. На татами схлестнутся мастера волной борьбы, тайского бокса, кикбоксинга и других видов единоборств. Что примечательно, в поединках будут участвовать будущие стоматологи, ортопеды, травматологи и провизоры. В абсолютной весовой категории свыше 93 килограммов заявлен педиатр.   

Открытие соревнований состоится 14 мая в 12.00. В воскресенье, 15 мая, пройдут полуфинальные и финальные бои. Всего запланировано около 25 поединков. Вход свободный.  

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