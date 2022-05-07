В Волгограде у аптеки нашли неопознанный труп мужчины

В Ворошиловском районе Волгограда обнаружено бездыханное мужское тело у аптеки на улице Елецкой, 6а. Как стало известно ИА «Высота 102», труп нашли сегодня утром, 7 мая.
— Организована доследственная проверка, — сообщила информагентству официальный представитель СУ СКР по Волгоградской области Дарья Буянова. — Принимаются меры к установлению личности.
Известно, что погибшему на вид около 35-40 лет. Телесные повреждения и особые приметы на теле отсутствуют.
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