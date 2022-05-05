Заключенный сбежал из колонии в Волгограде и умер на остановке

В Краснооктябрьском районе Волгограда в ночь с 1 на 2 мая был обнаружен труп мужчины. Как стало известно ИА «Высота 102» сегодня, 5 мая, умершим оказался сбежавший из исправительной колонии осужденный.

По сведениям СУ СК России по Волгоградской области, труп 39-летнего мужчины был найден на остановке общественного транспорта.

– В ночь с 1 на 2 мая на остановке «Газовая» было обнаружено тело неизвестного мужчины, который в последующем после проверки по дактилоскопическим учетам был опознан, – сообщила информагентству официальный представитель регионального следственного управления СК России Дарья Буянова. – Мужчина 1982 года рождения самовольно покинул территорию ИК-26, где отбывал наказание за совершенный грабеж.

Следователи уточняют, что на теле мужчины следов насильственной смерти не обнаружено.

– По данному факту проводится проверка, – сообщила представитель СУ СКР.

В управлении ФСИН России по Волгоградской области ИА «Высота 102» также подтвердили случившееся.

– Осужденный был обнаружен в тот же день, когда самовольно покинул участок колонии-поселения, – прокомментировал ИА «Высота 102» руководитель пресс-службы областного главка ведомства Михаил Черный.

В УФСИН уточняют, что осужденные, отбывающие наказание на участках колонии, имеют право на свободное передвижение в пределах определенных маршрутов. По каким причинам найденный мертвым мужчина покинул участок, сейчас и выясняют сотрудники ФСИН. Известно, что хватились его в исправительном учреждении при построении утром 1 мая. К вечеру осужденный успел из Красноармейского района добраться до Краснооктябрьского.