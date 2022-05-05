Расследования

Заключенный сбежал из колонии в Волгограде и умер на остановке

Расследования 05.05.2022 10:56
05.05.2022 10:56


В Краснооктябрьском районе Волгограда в ночь с 1 на 2 мая был обнаружен труп мужчины. Как стало известно ИА «Высота 102» сегодня, 5 мая, умершим оказался сбежавший из исправительной колонии осужденный. 

По сведениям СУ СК России по Волгоградской области, труп 39-летнего мужчины был найден на остановке общественного транспорта. 

– В ночь с 1 на 2 мая на остановке «Газовая» было обнаружено тело неизвестного мужчины, который в последующем после проверки по дактилоскопическим учетам был опознан, – сообщила  информагентству  официальный представитель регионального следственного управления СК России Дарья Буянова. – Мужчина 1982 года рождения самовольно покинул территорию ИК-26, где отбывал наказание за совершенный грабеж. 

Следователи уточняют, что на теле мужчины следов насильственной смерти не обнаружено.

– По данному факту проводится проверка, – сообщила представитель СУ СКР.  

В управлении ФСИН России по Волгоградской области ИА «Высота 102» также подтвердили случившееся. 

– Осужденный был обнаружен в тот же день, когда самовольно покинул участок колонии-поселения, – прокомментировал ИА «Высота 102» руководитель пресс-службы областного главка ведомства Михаил Черный. 

В УФСИН уточняют, что осужденные, отбывающие наказание на участках колонии, имеют право на свободное передвижение в пределах определенных маршрутов. По каким причинам найденный мертвым мужчина покинул участок, сейчас и выясняют сотрудники ФСИН. Известно, что хватились его в исправительном учреждении при построении утром 1 мая. К вечеру осужденный успел из Красноармейского района добраться до Краснооктябрьского. 

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