Общество 05.05.2022 23:03
05.05.2022 23:03
Репетиция парада с участием боевой техники прошла сегодня, 5 мая, в Волгограде. Еще с 7 утра в городе перекрыли центральные улицы, примыкающие к площади Павших борцов. Как все происходило – в фоторепортаже ИА «Высота 102».
Сегодня все прошло почти так, как должно быть 9 мая. Военнослужащие были в парадной форме, на технике – символика Победы: красные звезды и георгиевские ленты.
В военном параде в Волгограде задействованы свыше 2 тысяч человек – военнослужащие Волгоградского гарнизона, рота почетного караула, сотрудники МЧС, пограничного управления ФСБ по Волгоградской области, МЧС, УФСИН, юнармейцы, учащиеся кадетских классов, представители ДОСААФ. Есть в пеших коробках и девушки – с МЧС и Волгоградской академии МВД.
Сотрудники полиции чеканили шаг в форме военных лет.
Механизированную колонну по традиции возглавит советский танк периода Великой Отечественной войны Т-34. Всего в параде примут участие 40 единиц военной техники.
За репетицией наблюдали сотни зрителей, которые находились за ограждением. Свой восторг не скрывали постояльцы гостиницы «Волгоград», с балкона которой сегодня развивалось красное знамя Победы.
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