Расследования

В Волгограде спасли задыхавшуюся 2-летнюю девочку из Михайловки

Расследования 04.05.2022 17:41
04.05.2022 17:41


За прошедшие майские праздники вертолетом санитарной авиации в ведущие клиники Волгограда эвакуированы пятеро жителей региона. Как стало известно ИА «Высота 102», помощь врачей больницы № 7 областного центра понадобилась двоим пациентам, в том числе и двухлетнему малышу из Михайловки.

По словам родителей девочки, у ребенка наблюдалось затрудненное дыхание. Им показалось, что ребенок поперхнулся едой. Маленького пациента доставили в Михайловскую ЦРБ. Принято решение о перегоспитализации на третий уровень. 

— 3 мая из Михайловской ЦРБ в больницу № 7 вертолетом доставлена двухлетняя девочка с подозрением на инородное тело в бронхах, — сообщили информагентству в экстренных службах. — Врачам понадобилась помощь специалистов областной столицы, так как сложность ситуации обуславливалась маленьким возрастом пациента. Девочку доставили к специалистам опорного центра глубокой ночью 4 мая. Ребенку оказана необходимая медпомощь. Сейчас жизни малыша ничего не угрожает.

Еще двоих пациентов доставили в Волгоградский областной кардиоцентр. В травматологический центр 3 уровня на базе больницы № 25 в Волгограде транспортирован водитель мотоцикла из Пензы, пострадавший в ДТП под Камышином. 

Ночные полеты санитарного вертолета стали возможными благодаря оснащению посадочными огнями площадок вблизи ЦРБ. Всего с начала года «крылатая скорая» совершила 87 вылетов. В 2022-м служба санитарной эвакуации готова доставить из области более 300 пациентов. 

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