Из Камышина в Волгоград на вертолете транспортировали байкера после ДТП

Попавшего в реанимацию после ДТП на трассе в Волгоградской области 50-летнего мотоциклиста из Пензы, транспортировали из горбольницы Камышина в Волгоград. Об этом ИА «Высота 102» стало известно сегодня, 30 апреля.

— Планируется эвакуация пострадавшего мужчины в больницу № 25 Волгограда, — сообщили журналистам информагентства в комитете здравоохранения Волгоградской области. — Сегодня днем вертолет вылетел в Камышин за пациентом.

По предварительной информации ГУ МВД по региону, дородный инцидент произошел накануне утром на 493 километре трассы Сызрань — Саратов — Волгоград. Житель Пензы, находясь за управлением мотоцикла Yamaha, не выдержал дистанцию и столкнулся с попутной иномаркой Lexus RX300, после чего по инерции влетел в автомобиль Lada XRAY.