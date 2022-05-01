Спорт

Экс-главный тренер «Ротора» припомнил волгоградским функционерам старые обиды

Спорт 01.05.2022 12:28
01.05.2022 12:28


Главный тренер «Кубани» Роберт Евдокимов на  пресс-конференции после победного матча с «Ротором», которую он провел накануне,  вспомнил о своём опыте работы в волгоградском клубе.
- Во-первых, я еще и воспитанник волгоградского спортинтерната, где провел четыре с лишним года у прекрасного тренера Валентина Андреевича Парри. Во-вторых, что касается «Ротора», печально, что у них все так складывается. Волгоградские болельщики этого не заслуживают. Вылетели из премьер-лиги практически прямиком во второй дивизион. Но там есть руководители, которые и меня увольняли, там есть  президент клуба, министр спорта. Вся ответственность на них. Когда я в свое время приходил в «Ротор», на контракте было всего два человека. За месяц создать команду невозможно, но результата требовали мгновенно. Да, не все получалось, но, тем не менее, по итогам осенней части команда не была в зоне вылета, хоть и не показывала какой-то выдающийся футбол. Однако меня все равно убрали. Хочется сказать, что тот «Ротор», который вышел в премьер-лигу, был создан практически мной, потому что в нем было очень много футболистов, которых собирал я. Повторюсь, болельщики «Ротора» всего происходящего не заслуживают. Но, что есть, то есть.
Роберт Евдокимов возглавил «Ротор» перед стартом сезона ФНЛ 2018-2019.  После поражения в 1/32 финала Кубка России от «Сызрани»  на послематчевой пресс-конференции заявил, что будет просить руководство клуба, чтобы те удовлетворили его просьбу об отставке. Причина - затяжной игровой кризис и серия неудачных результатов. Однако в тот момент на сторону действующего тренера встали игроки и попросили у руководителей оставить Евдокимова у руля команды. Тем не менее, 24 ноября 2018 года после домашнего поражения от «Шинника» он был уволен со своего поста. На момент отставки Роберта Евдокимова «Ротор» после 24 сыгранных туров занимал 15-ое место в турнирной таблице, набрав 28 очков.
Напомним, накануне «Ротор» проиграл «Кубани» и опустился на предпоследнее место в турнирной таблице первенства ФНЛ, что практически лишает волгоградский клуб шанса остаться в лиге.
Фото сайта ПФК "Кубань".


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